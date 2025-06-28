KumsLife Kooperatifi'nin Genel Kurulu Yapıldı, İnşaat Temmuz'da Başlıyor

KumsLife Kooperatifi'nin Genel Kurulu Yapıldı, İnşaat Temmuz'da Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin önemli yaşam ve yatırım projesi KumsLife Kooperatifi'nin genel kurulu gerçekleştirildi. Ercan Sarıkaya, inşaat çalışmalarına Temmuz'da başlanacağını duyurdu ve güvenli binalar için zemin iyileştirmelerine önem verileceğini belirtti.

Kayseri'nin en önemli karma yaşam ve yatırım projesini inşa edecek olan KumsLife Kooperatifi'nin olağan genel kurulu yapıldı. Genel kurulun Divan Başkanlığı'nı üstlenen Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, Temmuz ayında inşaat çalışmalarına başlanacağını söyledi.

KumsLife Kooperatifi'nin Genel Kurulu, Erciyes KSS yapı Kooperatifi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya'nın Divan Başkanlığı'nda gerçekleştirilen genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Genel kurul gündeminde bulunan Selçuk Babayağmur başkanlığındaki yönetim kurulu ile denetim kurulu raporları, bilanço, faaliyet raporu, aidatlar gibi tüm maddeler üyelerin oy birliği ile kabul edildi.

"Güvenli yapılan inşa edilecek"

Genel kurul üyelerine açıklamalarda bulunan ve gelen tüm soruları cevaplayan Divan Başkanı Ercan Sarıkaya; Temmuz ayında inşaat çalışmalarına başlanacağını söyledi. Projede en çok zemine önem verdiklerini ve bu konuda hassas olduklarını ifade eden Sarıkaya; "Güvenle oturulacak binalar için zeminde yapılması gereken her türlü iyileştirme yapılacak" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

"2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"
Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangında köy kül oldu, görüntüler korkunç

Orman yangını giderek büyüyor! Köy kül oldu, görüntüler korkunç
Adıyaman'da katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! Kafa kafaya çarpıştılar
İsrail'in 'öldürdük' dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı

İsrail'in "öldürdük" dediği 2 kritik isim cenazede ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Yıllardır yapmadığını bu sezon yapacak
Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol'dan 'sistem' ve Murat Ongun itirafları

Tahliye edilen meclis üyesinden 'sistem' ve Murat Ongun itirafları
Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi

İki ilimiz alev alev yanıyor! Yüzlerce kişi tahliye edildi, TSK sahada
Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim

Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den

Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.