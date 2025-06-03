Kumrular İçin 23 Gün Kepçesini Çalıştırmadı

Kumrular İçin 23 Gün Kepçesini Çalıştırmadı
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Hatay'da hafriyat işi yapan Bülent Kuyucu, kumru yuvasını korumak için 23 gündür kepçesini çalıştırmadı. 200 bin TL'lik maddi kayba rağmen kuşların yumurtasının çıkmasını bekleyen Kuyucu, doğayı korumanın önemine dikkat çekti.

Hatay'da hafriyatçılık yapan Bülent Kuyucu, kepçesinin bomunun üzerine yuva yapan kumrunun yuvasını bozmamak için 23 gündür kontak vurmuyor. Yaptığı davranışla takdir toplayan ve yaklaşık 200 bin TL'lik kaybı olan Kuyucu'nun yüzü günlerdir hevesle beklediği kumruların yumurtadan çıkmasıyla güldü.

Antakya ilçesinde hafriyatçılık yaparak ekmek parasını kazanan Bülent Kuyucu'nun Narlıca Mahallesi'nde park halinde bulunan kepçesinin bomunun üzerine kumru yuva yapmıştı. Yuvayı yıkmamak için kepçesini çalıştırmayan ve aracına kontak vurmayan Kuyucu'nun yüzü 23 gün sonra kumruların yumurtasından çıkmasıyla güldü. Geride kalan süreçte kepçesini yuvayı bozmamak için 23 gündür çalıştırmayan Kuyucu, 200 bin TL'lik kaybı olduğunu belirterek iş başı yapmak için kuşların yuvadan uçmasını bekleyeceğini söyledi.

"Kepçe operatörüyüm, burada kumru yuva yaptı ve yumurtaları çıktığı için 23 gündür kontak vurmuyorum"

Kumruların 23 günün ardından yumurtan çıktığını ve şu an kepçesini çalıştırmak için kuşların yuvadan uçmalarını beklediğini belirten Bülent Kuyucu, "Kepçe operatörüyüm, burada kumru yuva yaptı ve yumurtaları çıktığı için 23 gündür kontak vurmuyorum. Maddi olarak 200 bin TL kaybımız oldu. Kuşlar yumurtadan çıktı ama kuşların uçmasını bekleyeceğiz artık. Aşağı yukarı bir 10 gün daha bekledikten sonra kısmet olursa kanatlanıp, uçup gitmesini bekleyeceğim inşallah. Ondan sonra da tekrar sahaya çıkacağız inşallah. 23 gündür hiç kontak anahtar bile vurmadım ve aküsü dahi bitmiştir. Kumrunun yavrularının uçup gitmesini bekledim, yuva bozmak istemedim. Yuva yıkmak iyi değil, her zaman için yuva yapmak daha iyidir. Bu nedenle yuva asla yıkmam. Bu makinem bir ay değil, 3 ay daha yatsa asla yuva yıkmam. Kimse makinemin yattığına inanmıyor. Makine oradaydı diyorlar. Niye çalışmıyorsunuz diye sorunca ben kontak bile vurmadım diyorum. Şu an kumru yavrulamış ve yavruların uçmasını bekliyorum dedim. Bu amaçtan daha bir ay değil üç ayda beklese yine de kontak vurmayacağım. O kuşlar Allah'ın misafiridir. Belki böyle hayırlısı, kurban olduğum Allah belki başımıza bir musibet gelecekti veya bir şey gelecek başımıza. Bu da Allah'ın takdiridir" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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