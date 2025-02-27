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KUDAKA'nın 157. Yönetim Kurulu Toplantısı Ergan Dağı'nda Gerçekleşti

KUDAKA'nın 157. Yönetim Kurulu Toplantısı Ergan Dağı'nda Gerçekleşti
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Kuzeydoğu Anadolu Ajansı'nın 157. yönetim kurulu toplantısı, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında yapıldı. Toplantıda, 2025 yılı için 15 milyon TL bütçeli Fizibilite Desteği programı ve 9 milyon TL teknik destek programının ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Kuzeydoğu Anadolu Ajansı'nın (KUDAKA) 157. yönetim kurulu toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında Ergan Daği Kayak Merkezi'nde gerçekleşti.

Toplantıda, 2025 yılında uygulanacak 15 milyon TL bütçeli Fizibilite Desteği programı ve 9 milyon TL bütçeli teknik destek programının ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Vali Eldivan, toplantının hayırlı olması temennisinde bulunarak katılımcılara teşekkür etti.

Toplantı, görüş ve temennilerin ardından sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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