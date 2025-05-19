Küçük Ağrı Dağı'nda Üç Ülke Tek Zirve Tırmanışı Gerçekleştirildi

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Türkiye, İran ve Azerbaycan'dan 106 dağcının katılımıyla, uzun yıllardır dağcılık turizmine kapalı olan Küçük Ağrı Dağı'nda "Üç Ülke Tek Zirve – 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" tırmanışının ikincisi düzenlendi. Sporcular, 3 bin 896 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşarak Türk bayrağını dalgalandırdı.

Etkinlik öncesinde dağcılar, Iğdır 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi bahçesindeki Atatürk büstüne karanfil bıraktı ve Türk bayrağı açtı. Tırmanış, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmasının 106'ncı yılına ithafen, farklı ülkelerden sporcuların katılımıyla ortak bir anma ve dayanışma etkinliği olarak gerçekleştirildi.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin, törende yaptığı konuşmada "15-21 Mayıs Gençlik Haftası kapsamında, farklı ülkelerden ve illerden toplam 106 sporcuyla bir araya geldik. Bu etkinlik Iğdır'da ve Türkiye'de ilk kez yapılıyor. Ülkemizin tanıtımına ve üç ülke arasındaki birlik, beraberliğe katkı sunmasını diliyoruz. Başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sağlıklı ve güvenli bir tırmanış olmasını temenni ediyorum" dedi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Iğdır İl Temsilcisi ve Iğdır Kamp Kulübü Başkanı Murat Akay da "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz 'Üç Ülke Tek Zirve' projesi kapsamında, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 106'ncı yılı nedeniyle 106 sporcu Küçük Ağrı Dağı'nda bayrağımızı dalgalandıracak. Azerbaycan, İran ve Türkiye'nin farklı noktalarından gelen tüm sporculara teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz"

Etkinliğe katılan dağcılar da zirveye ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.