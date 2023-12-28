KTO Başkanı Ömer Gülsoy'dan 2024 Yılına İlişkin Mesaj

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, "2023 yılı dünyada savaş, gerilim ve kutuplaşmanın doruğa çıktığı, ülke olarak ta büyük badireler yaşadığımız iniş, çıkışlarla dolu bir yıl oldu. 2024 yılının savaşların bittiği, barışın hakim olduğu, ticari hayatta enflasyonun azaldığı, finansal istikrar ile fiyat istikrarı arasındaki dengenin oluşturulduğu bir yıl olmasını diliyorum.' dedi.

Başkan Gülsoy mesajında, "Çok ağır yükler ve sorumluluklar yüklediğimiz 2023 yılını geride bırakıyoruz. Bir yıllık süreçte, ilimiz iş dünyasının sorunlarına çözüm bulmak, ekonomik ilişkilerini güçlendirmek, özellikle uluslararası pazarda yer almak ve avantajlarından faydalanmak adına hep birlikte kıymetli çalışmalara imza attık" dedi.

Dünyada savaş ve gerilimin doruğa çıkması, küresel ölçekte yaşanan sorunlar, yüksek enflasyon, üretim maliyetlerinin yüksekliği, dış pazarlarda süregelen durgunluk, artan finansman maliyetleri gibi 2024'e önceki yıllardan devreden zorlayıcı koşullar içinde adım atıldığının altını çizen Başkan Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2024 yılına girerken ülkemiz açısından önemli sorun yüksek enflasyon. Enflasyon, sadece ekonomide değil, sosyolojiden psikolojiye hatta ahlaki değerlere kadar yansıması oluyor. Onun için böylesine yüksek bir enflasyonu kaderimiz haline getirmemeli, kesinlikle hayatımızdan çıkarmalıyız. Faizlerin yüksek olması ve bu faizlerin yüksek seyri mutlaka ekonomik aktiviteyi ciddi ölçüde yavaşlatacak. İç piyasaya bağlı sektörlerde hem talep noktasında, hem finans kaynağı noktasında bir zorluk yaşanacağı kesin. Enflasyonla mücadelede fiyat istikrarı ile finansal istikrar arasındaki dengenin oluşturulması gerekiyor. Bizler inanıyoruz ki bu süreç uzun olabilir ama sorunlarımız çözümsüz değil. Elbette fiyat ve finansal istikrar sağlanması için geçicide olsa bazı zorluklar yaşanacaktır. Bu zorlu sürecin ardından kavuşacağımız istikrar yeniden toparlanmanın önünü açacak en güçlü kazanımızın olacağını düşünüyorum. Enflasyonla mücadele ederken bir taraftan da üretimin, ihracatın, istihdamın önceliklendirildiği bir denge içerisinde götürülmesini istiyoruz. Türkiye ekonomisi bugüne kadar birçok badire atlattı, çok zor dönemlerin üstesinden güç birliğiyle gelmeyi başardık. Her zaman olduğu gibi bu dönemi de hep birlikte aşacağımıza inanıyorum. Biz devletimize güveniyoruz. Enseyi karartmadan tam gaz çalışmaya, üretim, istihdam ve ihracat yapmaya devam edeceğiz. Kayseri Ticaret Odası olarak 2024 yılında da yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik artarak gündemimizde olmaya devam edecek. Geleceği şekillendirmeye başlayan bu önemli gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bunun içinde daha fazla ticaretle ve yatırımla bölgesel ve küresel bir ekonomik güç olma konumumuzu kuvvetlendirmeliyiz. Geçmiş tecrübelerimiz, hızlı adapte olan dinamik yapımızla ve yeni ortaklıklar kurarak, bu süreçte en büyük payı alabiliriz. Bu vesileyle şahsım ve odamız adına değerli üyelerimizin, camiamızın ve hemşehrilerimizin yeni yılını en içten duygularımla kutluyor; birlik beraberlik içinde sağlık, barış, bereket, huzur ve mutluluk dolu bir yıl geçirmeyi diliyorum." - KAYSERİ