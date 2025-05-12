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Kozluk'ta Göçerlerin Zorlu Hayatı ve Peynir Üretimi

Kozluk'ta Göçerlerin Zorlu Hayatı ve Peynir Üretimi
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Batman'ın Kozluk ilçesinde göçer aileler, zorlu şartlarda hayatlarını sürdürerek doğal ve katkısız peynir üretimi yapıyor. Elektrik ve teknolojiden uzak, doğayla iç içe yaşarken, üretimlerini Batman ve çevre illere ulaştırıyorlar.

Batman'ın Kozluk ilçesinde yaylada zorlu şartlarda hayatlarını sürdüren göçerler bir yandan da peynir üretimi yapıyor.

Yılın büyük bir kısmını yaylalarda geçiren göçer aileler, her sabah erken saatlerde hayvanlarını meralara çıkararak otlatıyor. Elektrik ihtiyaçlarını güneş panelleriyle, su ihtiyaçlarını ise kazdıkları kuyulardan karşılayan göçerler, doğayla iç içe, teknolojiden uzak şartlarda üretim yapıyor. Yaklaşık bin 500 küçükbaş hayvana baktıklarını belirten Fevzi Aslan, "Bu mera alanına bu yıl geldik. Zor şartlarda hayvanlarımızla birlikte yaşam sürdürüyoruz ama mecburuz. Her gün sağdığımız sütten yaklaşık 150 kilo peynir üretiyoruz. Bu peyniri Batman ve çevre illerdeki pazarlara ulaştırıyoruz. Mayıs ayı itibarıyla koyunlarımızı tıraş ediyoruz, bu sayede daha rahat ediyorlar, daha iyi süt veriyorlar" dedi. Bölgede 25 yıldır peynir sektöründe çalıştığını ifade eden Alican Beğde, "Buradaki göçerler ilkel şartlarda, elektriksiz, teknolojisiz bir ortamda yaşıyor. Ancak ürettikleri peynir tamamen doğal, katkısız ve organik. Biz her gün düzenli olarak bu peynirleri alıp Batman'daki esnafa ulaştırıyoruz. Hayvancılık sektörü giderek zayıflıyor. Bu nedenle yetkililerin göçerlere destek olması, bu üretimin devamlılığı açısından çok önemli" ifadelerini kullandı. Genç yaşta göçerlik yapmaya başlayan Faruk Aslan ise, "Lise eğitimimi tamamladıktan sonra bu işe başladım. Güneşin altında zorlu şartlarda da olsa ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. 20 gün sonra hayvanlarımızı daha yüksek yaylalara çıkaracağız. Erkekler olarak süt sağımını biz yapıyoruz, kadınlar ise hayvanları sabit tutuyor. Bu sıcakta işimiz çok zor ama mücadeleden vazgeçmiyoruz" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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