Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Kars'ta Yapıldı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde KÖYDES'in 2025 Yılı Olağan Meclis Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kaymakam ve Birlik Başkanı Muhammed Burak Akköz başkanlık etti. 2026 Yılı Yatırım planı, çalışma programı ve bütçe görüşüldü.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) 2025 Yılı Olağan Meclis Toplantısı düzenlendi.

Halk Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kaymakam ve Birlik Başkanı Muhammed Burak Akköz başkanlık etti. KÖYDES Toplantısı açılış ve yoklamanın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Birlik Müdürü tarafından 2025 yılında Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin yapmış olduğu işler hakkında genel bir sunum yapıldı. 2026 Yılı Yatırım planı ve çalışma programı ile 2026 Yılı Bütçesi görüşüldü. Daha sonra Kaymakam ve Birlik Başkanı Muhammed Burak Akköz, köy muhtarlarına söz vererek taleplerini, dilek ve temennilerini dinledi.

Toplantıda muhtarlardan KÖYDES kapsamında yapılan yatırımlara sahip çıkmaları istedi. Yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
