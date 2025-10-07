Köyceğiz'de Yeşil Vatan ve Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği Düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 'Yeşil Vatan ve Dünya Yürüyüş Günü' kapsamında Toparlar Şelalesi'ne yürüyüş düzenlendi.

Köyceğiz Toparlar İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri Dünya Yürüyüş Günü kapsamında düzenlediği 'Yeşil Vatanda Yürüyoruz, Farkındalık Oluşturuyoruz' temalı etkinlikle dikkat çekti. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen'in katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşte; sağlıklı yaşam, çevreye duyarlılık ve aktif yaşam alışkanlıklarının önemi vurgulandı. Anayoldan Toparlar Şelalesi'ne kadar süren yürüyüşte katılımcılar, taşıdıkları döviz ve pankartlarla doğaya olan sevgilerini ve fiziksel aktivitenin yaşam tarzındaki yerini ortaya koydu. Toparlar İlkokulu ve Ortaokulu'nun düzenlediği yürüyüşün "Yeşil Vatan" temasıyla daha da anlam kazandığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, "Bu anlamlı günde hem öğrencilerimizin hareketli yaşam alışkanlığı kazanmasını sağlamak hem de çevre bilincini pekiştirmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Sağlıklı bireyler, bilinçli nesiller ve yaşanabilir bir çevre için hep birlikte adım attık. Sağlık için, çevre için, gelecek için yürüyoruz mesajını verdik. Katılan tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve destek veren velilerimize teşekkür ederiz." dedi. - MUĞLA