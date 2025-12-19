Haberler

Köyceğiz'de 'Yerli Üretim Milli Güç' konulu sergi açıldı

Köyceğiz'de 'Yerli Üretim Milli Güç' konulu sergi açıldı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' kapsamında düzenlenen 'Yerli Üretim, Milli Güç-Okulum Üretiyor, Ülkem Kazanıyor' sergisi açıldı. Etkinlik, yerli ve milli üretimin önemine dikkat çekerek öğrencilerin üretkenlik becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında düzenlenen "Yerli Üretim, Milli Güç-Okulum Üretiyor, Ülkem Kazanıyor" sergisi Öğretmen Evi önünde açıldı.

Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu ve Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen tarafından serginin açılışı gerçekleştirildi. Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında ülke genelinde, yerli ve milli üretimin önemine dikkat çekmek, bu bilinçle ülke ekonomisine katkı sunan bireyler yetiştirmek amacıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu anlayış doğrultusunda; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin değer temelli eğitim yaklaşımı çerçevesinde, öğrencilerin üretkenlik becerilerini geliştirmeleri, mesleki emeklerinin toplumsal karşılığını görmeleri ve milli üretime katkı sağlayan bireyler olarak yetişmeleri amacıyla Köyceğiz'de bulunan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları tarafından "Yerli Üretim, Milli Güç-Okulum Üretiyor, Ülkem Kazanıyor" konulu sergi hazırlandı. Okullar tarafından yerli ve milli üretim bilincini pekiştirmek amacıyla hazırlanan, emek ve özverinin ürünü olan çalışmalar stantlarda sergilenerek yakından incelendi. Emeği geçen tüm yönetici, öğretmen ve öğrencilere teşekkür edilerek; yerli üretimi merkeze alan bu anlamlı çalışmaların artarak devam etmesi dileğinde bulunuldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
