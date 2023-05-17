Köyceğiz'de kano ve bisiklet etkinliği başarıyla tamamlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası münasebetiyle 'Bisiklet Turu ve Kano Etkinliği' gerçekleştirildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası münasebetiyle 'Bisiklet Turu ve Kano Etkinliği' gerçekleştirildi.

Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Köyceğiz Gençlik Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 'Bisiklet Turu ve Kano etkinliği' için bisikletini alan Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Bisikletlere Türk Bayrağı'nı yerleştiren grup, bisiklet sürerek Atatürk Kordonu'na geçti. Köyceğiz Gölü'nde bulunan kanocularla aynı anda hareket eden bisikletçiler ve kanocular kordon boyu devam ederek Köyceğiz Delta mevkiine gelip, oradan geri dönerek başlangıç noktasında turu tamamladı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle düzenlenen Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen " Bisiklet Turu ve Kano Etkinliği'ne " Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkan Vekili Ömer Ölmez, Kültür ve Sosyal İşler Müdür V. İlyas Örnek, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür V. Cemil Akyol, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA