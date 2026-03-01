Köyceğiz'de yılın ilk ikinci el pazarı kuruldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde her ayın son Pazar günü kurulan ikinci el pazarı Ocak ayı yağışlı geçtiği için kurulamazken, Şubat Ayı'nın son haftası Cumartesi olması nedeniyle 1 Mart Pazar günü kuruldu.

Köyceğiz'de geleneksel olarak her ayın son Pazar günü ikinci el pazarı kuruluyor. Geçen hafta aşırı yağışlar nedeniyle göl taşkını yaşanırken, Atatürk Kordonu sular altında kaldı. Suların çekilmesiyle kordon temizlendi ve ikinci el pazarı için hazırlandı. Kötü hava şartlarının ardından güneşli bir havada kurulan ikinci el pazarına katılım yüksek oldu. Öğretmen Evi binasının önünde kurulan tezgahlar, Atatürk Kordonu boyunca uzandı. Tezgahlarda her türlü ürün, eşya satışa sunuldu. Tüm tezgahlarda alışveriş için toplanmış vatandaşlar kalabalık oluşturdu. Ramazan olması nedeniyle satışın düşük olacağını düşünen bir kısım satıcılar ise tezgah açmadı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar hem alışveriş yaptı hem de stres attı. Çocuk oyun parkları ise çocuk cıvıltıları ile şenlendi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı