Kötekli Gençlik Merkezi'nde sanat dolu günler

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kötekli Gençlik Merkezi, açtığı sanat atölyeleriyle çocukların hayal dünyasını gerçeğe dönüştürüyor. Temel çizimden seramiğe, ebrudan tasarıma kadar pek çok branşta eğitim alan minikler, hem öğreniyor hem de eğleniyor.

Çocukların sanatsal gelişimine katkı sunmak ve serbest zamanlarını verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Kötekli Gençlik Merkezi, birbirinden renkli atölyelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda, geleceğin sanatçı adayları erken yaşta sanatın farklı dallarıyla tanışıyor.

Atölye çalışmaları sadece teknik beceri kazandırmakla kalmıyor; çocukların takım çalışması, paylaşma ve özgüven gibi sosyal becerilerinin gelişmesine de büyük katkı sağlıyor. Üretmenin mutluluğunu yaşayan minik sanatçılar, kültürel değerlerle erkenden tanışarak sanata duyarlı bireyler olma yolunda ilk adımlarını atıyor.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Gençlik merkezimiz, çocuklarımızın sadece fiziksel değil, ruhsal ve sanatsal gelişimlerine de destek olmayı amaçlıyor. Bu atölyelerle onların içindeki cevheri ortaya çıkarmak en büyük motivasyon kaynağımız" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA