Haberler

Kötekli Gençlik Merkezi'nde sanat dolu günler

Kötekli Gençlik Merkezi'nde sanat dolu günler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Kötekli Gençlik Merkezi, açtığı sanat atölyeleriyle çocuklara sanatsal beceriler kazandırıyor. Temel çizimden seramiğe kadar pek çok branşta eğitim veren merkez, çocukların hayal dünyalarını gerçeğe dönüştürürken sosyal becerilerinin gelişimine de katkı sağlıyor.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kötekli Gençlik Merkezi, açtığı sanat atölyeleriyle çocukların hayal dünyasını gerçeğe dönüştürüyor. Temel çizimden seramiğe, ebrudan tasarıma kadar pek çok branşta eğitim alan minikler, hem öğreniyor hem de eğleniyor.

Çocukların sanatsal gelişimine katkı sunmak ve serbest zamanlarını verimli geçirmelerini sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Kötekli Gençlik Merkezi, birbirinden renkli atölyelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda, geleceğin sanatçı adayları erken yaşta sanatın farklı dallarıyla tanışıyor.

Atölye çalışmaları sadece teknik beceri kazandırmakla kalmıyor; çocukların takım çalışması, paylaşma ve özgüven gibi sosyal becerilerinin gelişmesine de büyük katkı sağlıyor. Üretmenin mutluluğunu yaşayan minik sanatçılar, kültürel değerlerle erkenden tanışarak sanata duyarlı bireyler olma yolunda ilk adımlarını atıyor.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Gençlik merkezimiz, çocuklarımızın sadece fiziksel değil, ruhsal ve sanatsal gelişimlerine de destek olmayı amaçlıyor. Bu atölyelerle onların içindeki cevheri ortaya çıkarmak en büyük motivasyon kaynağımız" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Asgari ücret komisyonu öncesi sürpriz! Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşüyor

Asgari ücret toplantısı öncesi sürpriz! Beklenen görüşme yapılıyor
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Türkiye'nin otomotiv devi Tofaş'ta isyan! İşçiler kazan kaldırdı

Türkiye'nin otomotiv devinde isyan! İşçiler ayaklandı
Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...

Selena'nın Nazlı'sı evleniyor! İşte müstakbel eşi...
Şaşkına çeviren görüntü Türkiye'den! 4 gündür sürüyor, görenler telefona sarıldı

Şaşkına çeviren görüntü Türkiye'den! Görenler telefona sarıldı
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Araç direğe ok gibi saplandı! Genç avukat duruşma yolunda feci şekilde can verdi

Genç avukat duruşmaya giderken feci şekilde can verdi
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Otomobilin yayalara çarptığı faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp

Şişli'deki faciada kahreden detaylar! Hakan vefat etti, köpeği kayıp
Osimhen'in pantolunu olay oldu

Galatasaray'ın yıldızının giyim tarzı olay oldu
Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı! Tam 10 milyon euro

Fenerbahçe'den çok konuşulacak Talisca kararı
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Evlenme ve din değiştirme iddiaları! Meltem Miraloğlu'ndan açıklama geldi

Evlenip din mi değiştirdi? Meltem Miroğlu ilk kez açıkladı
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
title