Kosova'ya Türk Üretimi Binlerce Kamikaze Dron Teslim Edildi

Kosova Geçici Başbakanı Albin Kurti, binlerce Türk üretimi Skydagger kamikaze dronun ülkesine teslim edildiğini duyurdu. Kurti, "Binlerce Skydagger kamikaze savaş dronu içeren konteynerler, bugün Priştine Adem Yaşari Uluslararası havalimanına ulaştı" dedi.

Kosova Geçici Başbakanı Albin Kurti, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak Skydagger'ı bünyesinde bulunduran Türk savunma sanayi şirketi Baykar ile geçtiğimiz yıl aralık ayında yapılan anlaşma çerçevesinde binlerce dronun teslim zamanından üç ay önce Kosova'ya ulaştırıldığını duyurdu.

Kosova Güvenlik Gücü bünyesindeki onlarca askerin teslim alınan "Skydagger RTF 15" dronların kullanımı konusunda eğitim aldıkları bilgisini de paylaşan Kurti, "Skydagger dronlarının Ocak 2026'da teslim edilmesi planlanmıştı ancak üç ay erken teslim aldık. RTF (Ready to Fly) tipi FPV olarak bilinen bu kamikaze dronlar, düşmanın hareketli ve sabit hedeflerini vurmak amacıyla patlayıcılarla donatılmış muharip insansız hava araçlarıdır. Bu insansız hava araçlarının satın alınmasıyla, TB2 Bayraktar ve Puma insansız hava araçlarının yanında ordumuzun vurucu gücünü artırmaya devam ediyoruz" dedi.

Kurti, dronların Kosova ordusunun geçtiğimiz yıl teslim aldığı 15 Rheinmetall 8x8 kamyonlara yüklendiğini söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic tepki gösterdi

2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana Kosova'yı halen kendi toprağı olarak gören Sırbistan'ın Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, gelişmeye tepki gösterdi. Vucic, Kosova'ya silah satışı tedariki nedeniyle Türkiye'yi "Osmanlı'yı yeniden canlandırmayı hedeflemekle" suçlayarak, "Sırbistan küçük bir ülke olabilir ancak verilen mesajı çok iyi anladık" dedi. - PRİŞTİNE