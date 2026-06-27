Köşk'te çiftçilere kapsamlı bilgilendirme

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen üretici buluşmaları kapsamında üreticilerle bir araya gelinerek tarımsal konular hakkında bilgilendirme yapıldı.

Cumayanı Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selahattin Serdar Aykut ile birlikte ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler katıldı. Buluşmada üreticilerin karşılaştığı sorunlar dinlenirken, tarımsal üretime ilişkin önemli başlıklarda bilgilendirmelerde bulunuldu. Toplantıda kestane ve incirde hastalık ve zararlılarla mücadele, tarımsal desteklemeler, anız yangınlarının önlenmesi, hayvan hastalıkları, şap hastalığı aşılama kampanyası, B-reçete sistemi, buzağı ölümlerinin azaltılması ve hayvanlarda üreme verimliliği konuları ele alındı. Yetkililer, üreticilerle karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerilerini değerlendirdi. Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerle buluşmaların devam edeceğini bildirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı