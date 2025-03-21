Köşk'te Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Köşk Kaymakamlığının himayesinde düzenlenen "21 Mart Nevruz Bayramı" kutlama programı Köşk İlçe Stadyumu'nda yapıldı.

Kutlama programına, Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, İlçe Emniyet Amiri İsa Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Asb. Kd. Bçvş. Akan Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, Köşk İlçe Tarım Müdürü Veysel Ali Ünal, muhtarlar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Baharın müjdecisi "Nevruz Bayramı" kutlaması Gamze Parlak'ın sunumuyla başladı. İlk olarak saygı duruşu yapıldı ardından da İstiklal Marşı okundu.

Program, Köşk Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibinin Gösterisi ile devam etti. Ardından öğrenciler arası 100 metre atletizm yarışması, çuval, halat ve yumurta yarışmaları yapıldı.

Yarışmaları kazanan öğrencilere Köşk Kaymakamı Polat tarafından madalyaları takıldı. Madalya töreninin ardından Nevruz Ateşi yakıldı. Yakılan ateş üzerinden protokol üyeleri, vatandaşlar, öğrenciler bereket ve sağlık dileğiyle atladı.

Programın sonunda ilçe protokol üyeleri ve tüm katılımcılar sahaya inerek müzik eşliğinde halay çekti.

Kutlama programı bittikten sonra 21 Mart " Dünya Ormancılık Günü" ve "Orman Haftası" kapsamında İlçe stadyum bahçesine fidan dikimi yapıldı. - AYDIN