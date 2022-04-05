Koruma kurulu'ndan yükümlülere gıda yardımı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Koruma kurulu'ndan yükümlülere gıda yardımı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Koruma kurulu'ndan yükümlülere gıda yardımı

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı koruma kurulu toplantısında, Denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan maddi durumu zayıf yükümlülere Ramazan ayı içerisinde gıda yardımı yapılması görüşülmüş, toplantıya katılan koruma kurulu üyelerinin görüşleri doğrultusunda yükümlülere yardım kararı alınmıştı.

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı koruma kurulu toplantısında, Denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan maddi durumu zayıf yükümlülere Ramazan ayı içerisinde gıda yardımı yapılması görüşülmüş, toplantıya katılan koruma kurulu üyelerinin görüşleri doğrultusunda yükümlülere yardım kararı alınmıştı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi yükümlülere; Belediye Başkanlığı, Ticaret Borsası ve Kızılay Sungurlu Temsilciliği tarafından temin edilen gıda kolileri ile yardım çekleri Koruma Kurulu Başkanı Mehmet Çepni ve Denetimli Serbestlik şefi Serkan Eyyüp Soruklu'nun katılımıyla dağıtıldı.

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı ve Koruma Kurulu Başkanı Mehmet Çepni; "Maddi durumu zayıf yükümlülere yapılan yardımın Ramazan ayı içerisinde olmasının daha güzel olduğunu, 60 yükümlümüzün Ramazan ayındaki gıda ihtiyaçlarının bir kısmının karşılandığını, Sungurlu Koruma Kurulları Başkanlığı olarak ileri ki dönemlerde de benzer faaliyetlere devam edileceğini, yardım malzemelerinin alınmasında katkıları olan kurumlarımıza ve organizasyonu yürüten Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline teşekkür ediyorum" dedi. - ÇORUM

Koruma kurulu'ndan yükümlülere gıda yardımı

Koruma kurulu'ndan yükümlülere gıda yardımı

Koruma kurulu'ndan yükümlülere gıda yardımı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Denetimli Serbestlik, Cumhuriyet, Ramazan, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title