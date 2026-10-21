Konya Karapınar'da çerezlik ayçiçeği hasadında biçerdöverler denetlendi

Konya'nın Karapınar ilçesinde çerezlik ayçiçeği hasadı kapsamında biçerdöver kontrolleri gerçekleştirildi.

Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen saha çalışmalarında, Fevzipaşa Mahallesi'nde çerezlik ayçiçeği hasadında kullanılan biçerdöverler kontrol edildi. Kontrollerde, hasat işlemlerinin tekniğine uygun şekilde yapılması, ürün kayıplarının en aza indirilmesi ve hasat verimliliğinin artırılması amacıyla gerekli incelemelerde bulunuldu. Hasat sürecinin daha sağlıklı ve verimli yürütülmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı