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Konya Havalimanı'nda ekim ayında toplam 82 bin 397 yolcu ağırlandı

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Konya Havalimanı'nda ekim ayında toplam 82 bin 397 yolcu ağırlandı
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DHMİ verilerine göre Konya Havalimanı'nda ekim ayında iç hatlarda 69 bin 184, dış hatlarda 13 bin 213 olmak üzere toplam 82 bin 397 yolcuya hizmet verildi. Aynı ay havalimanında 578 uçak trafiği gerçekleşirken yük trafiği 916 bin 480 kilogram oldu.

Konya Havalimanında ekim ayında 82 bin 397 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Konya Havalimanı'nın 2026 yılı ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ekim ayında, İç hatlarda 69 bin 184, dış hat trafiğinde 13 bin 213 oldu. Böylece toplam 82 bin 397 yolcuya Konya Havalimanı'nda hizmet verildi. Ekim ayında Konya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 474, dış hatlarda 104 olmak üzere toplamda 578 olarak gerçekleşti. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise iç hatlarda 623.485 kg, dış hatlarda 292.995 kg olmak üzere toplamda 916.480 kg olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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