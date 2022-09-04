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Konya haberi | Konya'da pencere silerken boşluğa düşen kadın yaralandı

Yerel Haberler

Konya haberine göre Konya'da pencere silerken boşluğa düşen kadın yaralandı Konya'nın Beyşehir ilçesinde, evinin penceresinden boşluğa düşen kadın yaralandı.

Konya'da pencere silerken boşluğa düşen kadın yaralandı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, evinin penceresinden boşluğa düşen kadın yaralandı.

Olay, Beyşehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın ikinci katta oturan ve dairesindeki pencerenin camlarını silen H.B. dengesini yitirerek kömürlük boşluğuna düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından H.B., ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen yaralı H.B'nin yapılan müdahalenin ardından tedavisi yapılmak üzere Konya'ya nakledildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Önses - Yerel

Bahçelievler Mahallesi Konya Yerel Haberler

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