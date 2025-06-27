Konya'da Uyuşturucuyla Mücadele İçin Bisiklet Turu Düzenlendi

Konya'da Uyuşturucuyla Mücadele İçin Bisiklet Turu Düzenlendi
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Konya'nın Bozkır ilçesinde, uyuşturucuyla mücadele ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla bisiklet turu etkinliği yapıldı. Etkinliğe Bozkır Kaymakamı ve gençler katıldı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, uyuşturucuyla mücadele ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla bisiklet turu etkinliği gerçekleştirildi.

Bisiklet turu, Bozkır Gençlik Merkezi önünden başlayarak çevre yoluna kadar devam etti. Güvenlik önlemleri eşliğinde aynı güzergahtan geri dönülen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe, Bozkır Kaymakamı Hasan Çimer ve gençler katıldı.

Bozkır Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Müslüm Uslanmaz yaptığı açıklamada, "Bozkır Gençlik Merkezi olarak gençlerimiz ve çocuklarla birlikte kaymakamlığımızın öncülüğünde bisiklet turu düzenledik. Bu etkinlik, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttüğümüz bir projeydi. Aynı zamanda çocuklarımızın yaz tatilini verimli geçirmesi için gerçekleştirdiğimiz bir çalışma oldu" dedi.

Etkinliğe katılan Gökçe Ilgın ise, yaz tatilinde bu tarz etkinliklerin yapılmasını sevdiğini, gençler için hem eğlenceli hem de faydalı olduğunu söyledi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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