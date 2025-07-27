Konya'da Bilgi Temalı Labirent: Eğlenirken Öğrenme Fırsatı

Konya'da kurulan bilgi temalı labirente gelenler, eğlenirken öğreniyor. Çeşitli kategorilerdeki soruları doğru cevaplayanlar doğru çıkışa ilerlerken, verilen yanlış cevaplar katılımcıları çıkmaz sokağa götürüyor.

Konya'da geniş bir alanda oluşturulan, 40'tan fazla sınav kategorisi ve yüzlerce soru ile dolu bilgi labirentine girenler, genel kültürden tarihe, spordan sanata, yemek kültüründen hayvanlar alemine kadar pek çok farklı konuda bilgisini test ederken, soruları doğru cevaplayarak labirentin doğru çıkışını bulmaya çalışıyor. Sorulara verilen yanlış cevaplar ise labirente girenleri çıkmaz sokağa götürüyor.

"Labirent çocuklara eğlenirken öğrenme fırsatı sunuyor"

Labirentin, Türkiye'nin ilk bilgi temalı labirenti olma özelliğini taşıdığını ifade eden labirentin kurucusu Veysel Bora, "Labirenti uzun zamandır düşünüyorduk ve fikrini biz bilgiyle harmanlayarak projeyi geçen yıl hazırlamaya başladık. Aklımda hem eğlenceli hem öğretici bir alan oluşturmak vardı. Bu labirent çocuklara eğlenirken öğrenme fırsatı sunuyor. Her bir köşesine yerleştirdiğimiz bilgi sorularını doğru cevaplayarak ilerleyerek merak duygusu gelişiyor. Çocuklarda 'acaba sonraki soru ne' diye düşündürerek araştırmayı teşvik ediyor. Soruları analiz edip doğru yolu bulmaları, karar verme ve strateji geliştirme yeteneklerini de güçlendiriyor. Örneğin tarih kategorisindeki soruyu bilen bir çocuk, labirente ilerlerken bu bilgiyi unutmuyor. Çünkü onu başarıya ulaştıran bir anahtar haline geliyor. Her doğru cevap çocuğa 'ben yapabiliyorumu' hissettirerek motivasyonlarını da besliyor. Takım halinde oynandığında iletişim, iş birliği ve liderlik becerilerini de geliştiriyor. Kısacası bu labirent sadece bir oyun değil, çocukların zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimini de destekleyen alternatif bir öğrenme platformu" dedi.

"Doğru cevaplar sizi çıkışa yönlendirirken, yanlış cevaplar çıkmaz sokaklara sürüklüyor"

Çocukların da ailelerle birlikte öğrenmeye yönlendirildiğini anlatan Bora, "14 yaş ve altı çocukların ebeveynleri de aktif katılım gösterdiği bir bilgi deneyimi sunduğu için her birey için ayrı bilet düzenlenmekte. Güvenli ve birlikte öğrenmeye dayalı bir ortam. 7-14 yaş arası çocuklar için ebeveyn eşliğinde giriş zorunluluğu var. Labirentin mantığı basit ama heyecan verici. Doğru cevaplar sizi çıkışa yönlendirirken, yanlış cevaplar çıkmaz sokaklara sürüklüyor. Bu sayede hem aile bağları güçleniyor, hem de çocuklarınız problem çözme becerilerini geliştiriyor. Yaklaşık 1 kilometreyi aşan bir parkur hazırladık. 50 bilgi durağı bulunuyor burada. Her durakta karşınıza çıkan numara ile elinizdeki soru kağıdındaki numarayı eşleştiriyorsunuz. Sorularımız 2 seçenekli sol ve sağ olarak çıkıyor karşınıza" şeklinde konuştu.

"Amaç buraya gelen herkesin sadece vakit geçirmesi değil, aynı zamanda öğrenmesi"

Labirente gelenlerin farklı konularda soruları seçerek parkura başladığını ifade eden Veysel Bora, "40'tan fazla soru kategorisine sahibiz. Her yaş için seviye olarak genel kültür soruları, okul müfredatlarına göre 1. sınıftan 12. sınıfa kadar değerlendirme sorularımız mevcut. Spor, eğlence, din bilgisi, fen bilimleri, doğa bilimleri, tarih, ehliyet soruları ve daha fazlasını hazırladık. Ayrıca içeride gözlem yeteneğini ölçen görseller de yerleştirdik. Bu görsellerle ilgili 10 adet soru ile kısa bir test hazırladık ve bilenlere de sürpriz hediyelerimiz oluyor. Amacımız buraya gelen herkesin sadece vakit geçirmesi değil, aynı zamanda öğrenmesi, eğlenmesi, düşünmesi ve birlikte kaliteli zaman geçirmesi" diye konuştu.

Labirente gelenler ise projenin oldukça eğlenceli olduğuna dikkat çekerek öğrenme açısından da etkili olduğunu söyledi. - KONYA