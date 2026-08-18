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Kolombiya Depreminin Maliyeti 9.6 Milyar Dolar

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Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de La Espriella, 7,4 büyüklüğündeki depremin ekonomik kayıplarının yaklaşık 9.6 milyar dolar olacağını açıkladı. Depremde 294 kişi öldü, 4 binden fazla kişi yaralandı.

Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de La Espriella, ülkede geçtiğimiz hafta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin yol açtığı ekonomik kayıpların yaklaşık 9.6 milyar dolara ulaşmasını beklediğini söyledi.

Kolombiya'da geçtiğimiz hafta meydana gelen depremin ülkeye verdiği maddi zarar belli oldu. Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de La Espriella, depremin yol açtığı ekonomik kayıpların yaklaşık 9.6 milyar dolara ulaşmasını beklediğini söyledi. de La Espriella, bu zararın yaklaşık 7.81 milyar doların binalardan, 1.75 milyar doların ise altyapıdan kaynaklandığını belirtti. "Felaketin boyutunu bir düşünün" diyen de La Espriella, daha fazla bilgi edinilmesi ve depremin neden olduğu hasarın her bölgede değerlendirilmesinin ardından rakamların değişebileceğine dikkat çekti.

Ülkeyi vuran 7,4 büyüklüğündeki deprem, Cali ve Pereira gibi büyük şehirler de dahil olmak üzere Kolombiya'nın batısındaki çeşitli bölgelerde 294 kişinin ölümüne, 4 binden fazla kişinin yaralanmasına neden oldu.

Geçen ay yayınlanan Birleşmiş Milletler Afet Riskini Azaltma Ofisi'nin ilk değerlendirmesine göre, 24 Haziran'da komşu Venezuela'yı vuran depremler, konutlara ve altyapıya tahmini 37 milyar dolarlık hasara yol açmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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