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Kocaeli'nin tek şemsiye tamircisi 40 yıldır bozuk şemsiyeleri tamir ediyor

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Kocaeli'de yaşayan Ali Osman Aydın, ustasından devraldığı dükkanında 40 yıldır bozuk şemsiyeleri tamir ediyor. Şemsiyelerin fiyatının artmasıyla tamir olayı yeniden başladı.

Kocaeli'de yaşayan Ali Osman Aydın, ustasından devraldığı dükkanında 40 yıldır bozuk şemsiyeleri tamir ediyor. Kentin tek şemsiye tamircisi olan Aydın, "Şemsiyelerin fiyatı artınca tamir olayı yeniden başladı" dedi.

Kocaeli'nin ilk ve tek şemsiye tamircisi 58 yaşındaki Ali Osman Aydın, mesleğine çocukluk yıllarında başladı. Şemsiye tamiratının tüm ayrıntılarını ustasından öğrenen Aydın, daha sonra dükkanı devraldı. Ali Osman Aydın, ustasından devraldığı dükkanında 40 yıldır mesleğini ilk günkü özveriyle sürdürüyor. Yıllardır zamanla bozulan ve kırılan şemsiyeleri tamir eden Aydın'ın Ömerağa Mahallesi Akça Cami Caddesi'ndeki dükkanı, kış aylarında vatandaşların uğrak mekanları arasında yer alıyor.

"Fiyatlar artınca tamir yeniden başladı"

Özellikle 1980'li yıllarında bozulan ve kırılan şemsiyelerin çöpe atılmadığını, tamir ettirildiğini söyleyen Aydın, "O zamanlar insanların aldığı şemsiyeler kaliteliydi ve tamir ettiriliyordu. Sonra yavaş yavaş bu iş bitme noktasına geldi ancak özellikle bu yıl şemsiye fiyatı artınca tamir olayı yeniden başladı. Yine de 1980'li yıllarda şemsiyeler bu yıla göre daha fazla tamir edilirdi" dedi.

Şemsiye fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyen Aydın, "En ucuz şemsiye şeffaf olanlar. Onlarda 120 TL. Şemsiyelerin fiyatı bin TL'ye kadar çıkıyor. Şeffaf şemsiyeler bile 100 TL'nin üstünde. 5-10 TL'ye satılan şemsiyeler artık yok" diye konuştu.

"Usta olmakla çok iş çözülmüyor"

Ali Osman Aydın, şemsiye tamirinin de mevsimi olduğunu belirterek, "Önceden tamir işi ağustos ayında başlardı artık mevsimler değişti. Ekim ve kasım ayına kadar kaydı. Şemsiye tamirciliği mesleği ölmemeli. Bu mesleği birilerinin devam ettirmesi lazım. Eskiden İstanbul'da imalathaneler vardı. O imalathanelerdeki atölyelere gidip parça alır, kumaş kestirirdik ama şimdi Çine döndüğü için oralarda kapandı. Ustamızdan iş yerini devraldık. Ustamız bana işi öğretti ve bıraktı. Sıkıntı parça da, usta olmakla çok iş çözülmüyor. Parça bulamayınca anlamı yok. İkisi birbirini tamamlıyor. Usta, malzeme ve parça" ifadelerini kullandı.

"Şemsiye fiyatları yüksek olunca insanlar mecbur tamire yöneliyor"

Şemsiyesini tamir ettiren Mennan Eyüpoğlu, "Eskiden şemsiyeler atıldığı için kimse tamircilere ihtiyaç duymuyordu ama şimdi kimse kolay kolay atamıyor. Naylon şemsiyeler atılıyor ama diğerleri atılmıyor. Tamire getirdiğim şemsiyeyi 15-20 senedir kullanıyorum. Şemsiyelerin fiyatı 400, 500, 800, bin TL'ye kadar yükseldi. Fiyatlar böyle olunca insanlar mecbur tamire yöneliyor. Pahalıya şemsiye almaktansa 20-30 TL'ye artık tamir etmek daha mantıklı" şeklinde konuştu.

"İşi 35 TL ile kapatıyoruz"

Hayriye Gençer ise "Evimde 10 şemsiye vardı, hepsini tamir ettirdim. Almaya kalksak 150-200 TL'nin altında şemsiye bulamayız. İşi 35 TL ile kapatıyoruz. 3 şemsiyeyi 75 TL'ye yaptırdım" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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