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Koç'tan depremzedeye 'Neden bağırıyorsun' fırçası

Koç'tan depremzedeye "Neden bağırıyorsun" fırçası

Yerel Haberler

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde canlı yayın sırasında "başkanım" diyerek kendisine seslenen depremzedeyi "neden bağırıyorsun" diyerek fırçaladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde canlı yayın sırasında "başkanım" diyerek kendisine seslenen depremzedeyi "neden bağırıyorsun" diyerek fırçaladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayasıyla Fenerbahçe Kulübü tarafından Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kurulan çadır kenti ziyaret etti. Koç ve Fenerbahçeli futbolcular depremzedelerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Koç'un televizyon kanalına canlı bağlantı yaptığı sırada bir depremzede kendisine "başkanım, başkanım" diyerek seslendi. Koç yayın biter bitmez depremzedeye dönerek "Neden bağırıyorsun" diyerek fırça attı. Depremzedenin mahcubiyeti cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fenerbahçe 23 Nisan Dörtyol Hatay Yerel Haberler

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