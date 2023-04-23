Koç'tan depremzedeye 'Neden bağırıyorsun' fırçası

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde canlı yayın sırasında "başkanım" diyerek kendisine seslenen depremzedeyi "neden bağırıyorsun" diyerek fırçaladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayasıyla Fenerbahçe Kulübü tarafından Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kurulan çadır kenti ziyaret etti. Koç ve Fenerbahçeli futbolcular depremzedelerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Koç'un televizyon kanalına canlı bağlantı yaptığı sırada bir depremzede kendisine "başkanım, başkanım" diyerek seslendi. Koç yayın biter bitmez depremzedeye dönerek "Neden bağırıyorsun" diyerek fırça attı. Depremzedenin mahcubiyeti cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY