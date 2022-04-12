Davuluyla rakip filelere gol attı! Klarnetçi çıkarmaya çalıştı

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Babaeskispor ile karşılaştığı maçın ardından rakibini 3 - 0 yenerek şampiyonluğu elde eden Tekirdağspor maçının ardından davul ustası ile klarnet ustası enstrümanları ile sahaya atladı. Rakip kaleye giden ikiliden klarnetçi kaleci olurken, davul ustası ise penaltı noktasına koyduğu davulunu kaleye şutlayarak gol attı.

"EĞLENCE OLSUN DİYE YAPTIK"

İkilinin bu anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Daha sonra sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler sosyal medyada viral olunca davul ustası Cihan Yanmaz, bir anda ilgi odağı haline geldi. Eğlence olsun diye böyle bir şey yaptıklarını belirten davulcu Cihan Yanmaz, "Ben bir müzisyenim davul çalıyorum. Roman çocuğuyum. Geçen de Tekirdağ'ımızın maçı vardı. Bizde oraya abilerimizle, kardeşlerimizle müzik eşliğinde gittik. Maç bitiminde bir arkadaşı klarnetçi olarak kaleye geçirdim. Ben de davulumla kaleye gol atmak istedim. Bizim için çok eğlenceli oldu ve çok güzel tepkiler aldık. Tekrar video çekmeyi düşünüyoruz" dedi.

"BİR SONRAKİ VİDEOMUZ KEMANCI İLE OLACAK"

Tekrar video çekmek istediğini dile getiren Yanmaz, "Bu sefer kemancı ile çekmek istiyorum. Kale boştu. Biz müzisyenler biraz eğlenceyi seven kişiler, gırgır şamata olsun dedik. Davulla penaltı attım ve gol oldu" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Yerel