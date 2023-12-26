Kızılay Bilecik Şubesi Ailelere Yardımlarını Sürdürüyor

Türk Kızılay Bilecik şubesi, birçok aileye yardımları ulaştırmaya devam ediyor.

Bilecik Kızılay Gönüllüleri, 'İyilik kime yakışmaz ki', 'Sensiz olmaz' sloganları ile yardım faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Kızılay'a giderek başvuru yapan ailelere, yardımlarla birlikte geri dönüş yapılıyor. Kızılay Gönüllüleri, kış günlerinde de desteklerini hiçbir aileden esirgemiyor. - BİLECİK