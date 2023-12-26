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Kızılay Bilecik Şubesi Ailelere Yardımlarını Sürdürüyor

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Bilecik Kızılay Gönüllüleri, birçok aileye yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Kış günlerinde de desteklerini esirgemeyen gönüllüler, başvuru yapan ailelere yardımlarını iletiyor.

Türk Kızılay Bilecik şubesi, birçok aileye yardımları ulaştırmaya devam ediyor.

Bilecik Kızılay Gönüllüleri, 'İyilik kime yakışmaz ki', 'Sensiz olmaz' sloganları ile yardım faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Kızılay'a giderek başvuru yapan ailelere, yardımlarla birlikte geri dönüş yapılıyor. Kızılay Gönüllüleri, kış günlerinde de desteklerini hiçbir aileden esirgemiyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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