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Kıyıköy'de İstavrit ve Çinekop Bolluğu

Kıyıköy'de İstavrit ve Çinekop Bolluğu
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Karadeniz'e kıyısı olan Kıyıköy'de balıkçılar, sabah saatlerinde denize açılarak gün boyunca istavrit ve çinekop avlayarak limana yüzlerce kasa balıkla döndü. Balıkçı Yener Çakır, denizde balık bolluğu yaşandığını belirtti.

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kıyıköy beldesinde istavrit ve çinekop bolluğu yaşanıyor.

Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılar sabahın erken saatlerinde denize açıldı. Gün boyu denizde istavrit ve çinekop izi süren balıkçılar, limana yüzlerce kasayla döndü.

Balıkçı Yener Çakır, son günlerde denizde balık bolluğu yaşandığını ifade ederek, "Bugün denizden çinekop ve istavrit çıktı. Sezonun başından beri balık güzel gidiyor" dedi.

Çakır, hava soğuk olsa bile denizde nasiplerini aradıklarını söyledi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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