Kıyıköy'de İstavrit ve Çinekop Bolluğu

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kıyıköy beldesinde istavrit ve çinekop bolluğu yaşanıyor.

Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılar sabahın erken saatlerinde denize açıldı. Gün boyu denizde istavrit ve çinekop izi süren balıkçılar, limana yüzlerce kasayla döndü.

Balıkçı Yener Çakır, son günlerde denizde balık bolluğu yaşandığını ifade ederek, "Bugün denizden çinekop ve istavrit çıktı. Sezonun başından beri balık güzel gidiyor" dedi.

Çakır, hava soğuk olsa bile denizde nasiplerini aradıklarını söyledi. - KIRKLARELİ