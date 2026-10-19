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Kışlık kıyafetler dolaptan çıkınca fermuar satışı ve tamiri arttı

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Kışlık kıyafetler dolaptan çıkınca fermuar satışı ve tamiri arttı
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Kış mevsiminin yaklaşmasıyla tuhafiye ve terzi esnafında fermuar satışı ve tamiratı belirgin biçimde arttı. Tuhafiye işletmecisi Hüseyin Solhan, mont ve kaban gibi kalın giyeceklere yönelmenin fermuar yenileme ve tamir işlerine doğrudan yansıdığını ifade etti.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte giyim sektöründeki hareketlilik tuhafiye ve terzi esnafına da yansıdı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kışlık kıyafetlerin dolaplardan çıkarılması, hem yeni fermuar satışlarında hem de fermuar tamiratında belirgin bir artışa neden oldu.

Meslekte 18 yılı geride bırakan tuhafiye işletmecisi Hüseyin Solhan, kış sezonunun açılmasıyla birlikte fermuar talebinde ve tamir işlemlerinde yaşanan yoğunluğu değerlendirdi. Kış aylarının gelmesiyle vatandaşların mont, kaban ve hırka gibi kalın giyeceklere yöneldiğini belirten Solhan, bu durumun fermuar yenileme ve tamir işlerine doğrudan yansıdığını ifade etti.

"Dişleri sağlamsa sadece kafasını değiştirerek kurtarıyoruz"

Arızalanan her kıyafet için yeni bir fermuar almanın şart olmadığını, uygun tamir yöntemleriyle ürünlerin ekonomiye kazandırıldığını vurgulayan Hüseyin Solhan, tamirat sürecine değinerek "Vatandaşlarımızın getirdiği ürünlerde fermuarın dişleri sağlamsa, komple sökmeye gerek kalmadan sadece arızalı olan fermuar kafasını değiştirerek kıyafeti kurtarabiliyoruz. Bu hem daha pratik hem de vatandaş için daha ekonomik oluyor. Ancak dişleri bozulmuşsa ya da müşteri kendi isteğiyle yenilenmesini talep ediyorsa komple yeni fermuar takıyoruz. Tercih biraz da müşterinin talebine bağlı olarak değişiyor" ifadelerini kullandı

"Terziler en çok 80 santimetrelik fermuarları tercih ediyor"

kışın özellikle mont, kaban ve deri mont fermuarlarının tamir ve değişiminde büyük bir hızlanma yaşandığını belirten Solhan, "Kış sezonu yaklaştığında fermuar satışlarımız ve tamiratlar, özellikle mont ve kaban ürünlerinde oldukça hareketlenir. Terzilerimiz tamir ve tadilat işlerinde gelen giysinin yapısına göre örgü, demir veya kemik diş fermuarları tercih ediyor. Mont ve kabanlarda ise en çok ortalama 80 santimetrelik fermuarlar kullanılıyor" dedi.

Yazın abiye, kışın mont fermuarı revaçta

fermuar talebinin mevsimlere göre farklılık gösterdiğine değinen Solhan, pantolon ve kot fermuarlarının yılın 12 ayı boyunca kesintisiz satıldığını belirterek, "Yaz aylarında düğün sezonunun açılmasıyla birlikte daha çok abiye kıyafetlerde kullanılan 60 santimetrelik gizli fermuarlar talep görüyor. Ayrıca kursa giden kadınların çanta yapımında kullandığı metreyle satılan fermuarlara da ilgi var. Ancak kış mevsiminde mont ve kaban fermuarları ile bunların tamir işlemleri açık ara öne çıkıyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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