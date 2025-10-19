Kış Aylarının Şifa Kaynağı: Kuşburnu Pazar Tezgahlarında

Aydın'ın dağlarından binbir zahmetli toplanan, kış aylarında tercih edilen kuşburnuna rağbet artarken pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

Ülke genelinde birçok dağ kesiminde yetişen ve zengin C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren kuşburnu bitkisi semt pazarlarını süslerken, vatandaşların da talebi arttı. Aydın'ın dağlarından binbir zahmetle toplanarak pazar tezgahlarına getirilen kuşburnu özellikle kış aylarında en büyük şifa kaynağı olarak gösteriliyor. Daha çok vatandaşlar tarafından kış aylarında bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bitkisel çaylar başta olmak üzere marmelat ve reçel yapımında da kullanılan kuşburnu, semt pazarlarında kilosu 200 TL'ye satılıyor.

Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların doğada yetişen doğal ürünlere yöneldiğini söyleyen pazarcı esnafı Muharrem Ay; "Kuşburnu mükemmel bir koruyucu ve şifa kaynağı. Kuşburnunun insan vücuduna çeşitli faydaları var. Bizler de dağlardan toplayarak vatandaşların hizmetine sunuyoruz. Kuşburnunu toplamak çok zahmetli. Kuşburnun fiyatı mevsimine göre değişiyor. Dağlardan dikenlerin içerisinde toplanıyor. Zahmetle topladığımız ürünleri de burada satıyoruz. Kilosu 200 TL'ye satılıyor. Vatandaşlarımız da doğal ürünlere rağbet gösteriyor. Hem çay olarak hem de reçeli yapılarak tüketiliyor" dedi. - AYDIN