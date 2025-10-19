Haberler

Kış Aylarının Şifa Kaynağı: Kuşburnu Pazar Tezgahlarında

Kış Aylarının Şifa Kaynağı: Kuşburnu Pazar Tezgahlarında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın dağlarından toplanan kuşburnu, kış aylarında artan talep ile semt pazarlarında yerini aldı. Zengin C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren bu doğal ürün, kilosu 200 TL'den satışa sunuluyor.

Aydın'ın dağlarından binbir zahmetli toplanan, kış aylarında tercih edilen kuşburnuna rağbet artarken pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

Ülke genelinde birçok dağ kesiminde yetişen ve zengin C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren kuşburnu bitkisi semt pazarlarını süslerken, vatandaşların da talebi arttı. Aydın'ın dağlarından binbir zahmetle toplanarak pazar tezgahlarına getirilen kuşburnu özellikle kış aylarında en büyük şifa kaynağı olarak gösteriliyor. Daha çok vatandaşlar tarafından kış aylarında bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bitkisel çaylar başta olmak üzere marmelat ve reçel yapımında da kullanılan kuşburnu, semt pazarlarında kilosu 200 TL'ye satılıyor.

Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların doğada yetişen doğal ürünlere yöneldiğini söyleyen pazarcı esnafı Muharrem Ay; "Kuşburnu mükemmel bir koruyucu ve şifa kaynağı. Kuşburnunun insan vücuduna çeşitli faydaları var. Bizler de dağlardan toplayarak vatandaşların hizmetine sunuyoruz. Kuşburnunu toplamak çok zahmetli. Kuşburnun fiyatı mevsimine göre değişiyor. Dağlardan dikenlerin içerisinde toplanıyor. Zahmetle topladığımız ürünleri de burada satıyoruz. Kilosu 200 TL'ye satılıyor. Vatandaşlarımız da doğal ürünlere rağbet gösteriyor. Hem çay olarak hem de reçeli yapılarak tüketiliyor" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Rus basınından olay iddia! Putin Aliyev'i aradı, darbe girişimi son anda engellendi

Telefon beklemediği yerden geldi, darbe girişimi son anda engellendi
Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı

Seçimde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki: Tayyip Bey aleyhine konuşunca böyle oluyor

Kürsüdeyken depreme yakalanan Yavuz Ağıralioğlu'ndan bomba tepki
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
Mısır patozu yapan adam makineye sıkışarak hayatını kaybetti

Patoz makinesine sıkışan yaşlı adam feci şekilde can verdi
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği kaptırdı

Arda Turan'a ağır darbe! Kazanamamak pahalıya patladı
Acun Ilıcalı'ya bir müjde daha! Üst üste ikinci galibiyet

Acun'a bir müjde daha geldi
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
Donald Trump görüntüleri paylaştı! ABD denizaltıyı vurdu

Bizzat Trump duyurdu! ABD denizaltıyı böyle vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.