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Kış Ayları İçin Araç Bakımında Yoğunluk Artıyor

Kış Ayları İçin Araç Bakımında Yoğunluk Artıyor
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Aydın'da kışa hazırlık döneminde oto bakım tamircilerinde yoğunluk yaşanıyor. Oto Cam Ustası Murat Aydın, araçların cam, kapı ve ayna bakımları kadar motor bakımlarının da büyük önem taşıdığını belirtti.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte oto bakım tamircilerinde yoğunluk başladı. Türkiye'de kişi başına en fazla araç düşen illerin başında gelen Aydın'ın özellikle sık değişen havası nedeniyle ilde en fazla hareket oto camcılarında yaşanıyor. Aydın 1. Sanayi'de faaliyet gösteren Oto Cam Ustası Murat Aydın, güvenli ve sağlıklı bir sürüş için araçlarda motor bakımı kadar cam, kapı ve ayna bakımının da önemli olduğunu söyledi.

Aydın'ın deyimlere konu olan havası nedeniyle bir günde 4 mevsimin birden yaşanabildiğini bu nedenle araçların her an hem yaz hem de kış mevsimine hazır olması gerektiğini belirten Murat Aydın, kapı lastiklerinin ve camların da periyodik bakımdan geçmesi gerektiğini söyledi.

Zorlu kış şartlarında sadece dikkatli araç kullanmak ve trafik kurallarına uymanın trafik ve sürüş güvenliği yeterli bir tedbir olmadığını belirten Murat Aydın, "Pek çok bölgede araç bakımı denilince akla ilk olarak kış bakımları geliyor. Ege illerinde yaz ve mevsimlik bakım kış bakımı kadar önemlidir. Bugün iklimlendirmesi uygun olmayan, cam, kapı ve özellikle ayna tertibatı sıkıntılı olan bir araçla yolculuk yapmak da sürüş güvenliğini olumsuz etkileyen önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle yaz kış araçların bakımı ihmal edilmemelidir" dedi.

Araçlarda en fazla sıkıntının mevsim geçişlerinde yaşandığını kaydeden Murat Aydın, "İlimiz Aydın'da dağ köyleri ile şehir merkezindeki ısı farkı zaman zaman 18 dereceyi buluyor. Bu da araçlarda bazı aksam ve parçaların daha sık arızalanmasına neden oluyor. Bu nedenle rutin bakımların ihmal edilmemesi gerekiyor" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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