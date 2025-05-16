Kırşehir'in Tarihi Ahi Çarşısı'nın Dış Cephesi Yenileniyor

Kırşehir'in Tarihi Ahi Çarşısı'nın Dış Cephesi Yenileniyor
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Kırşehir'de tarihte bilinen ilk alışveriş merkezi kabul edilen Ahi Çarşısı'nın dış cephesi boyanıyor. Uzun yıllar ticari faaliyetlerin merkezi olan yapı, halk arasında 'ilk AVM' olarak anılıyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de tarihte bilinen ilk alışveriş merkezi olarak kabul edilen tarihi Ahi Çarşısı'nın dış cephesi boyanıyor.

Kırşehir kent merkezinde bulunan yapının, uzun yıllar boyunca ticari faaliyetlerin merkezi olarak hizmet verdiği biliniyor. Günümüzde ise çeşitli esnafların bulunduğu bu yapı, halk arasında "ilk AVM" olarak anılıyor. Ahi Çarşısı yönetimi tarafından alınan karar sonucu boyama işleminin yapıldığı öğrenildi. Cumhuriyet tarihinde yapılan ilk külliye projesi alanında kalan yapının etrafında Selçuklu mimarisiyle Zanaatkar Çarşısı ve Ahi Evran-ı Veli'nin kabri ve Ahilik Müzesi yer alıyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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