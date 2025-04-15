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Kırşehir'de Tatlılarda 'Dara' Denetimi Başlatıldı

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Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü, tatlı satan işletmelere yönelik 'dara' denetimi yaptı. Denetimlerde tatlıların konulduğu kapların ağırlığının ürün gramajına düşürülüp düşürülmediği kontrol edildi. Ticaret İl Müdürü İsmail Güner, yapılan denetimlerle tüketici haklarını korumayı amaçladıklarını belirtti.

Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü tarafından tatlılarda 'dara' denetimi başlatıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri; tatlı satan işletmelere yönelik 'dara' denetimlerine başladı. Denetimlerde, tatlıların konulduğu kapların ağırlıklarının ürün gramajından düşürülüp düşürülmediğini kontrol etti. Ticaret İl Müdürü İsmail Güner yapılan denetimlerle ilgili olarak, "Biz, Ticaret Bakanlığı olarak tüketici hakları kapsamında yaptığımız denetimlerden bir tanesini tatlı işletmelerimize, yani baklavacılarımıza yönelik gerçekleştiriyoruz. Bu denetimlerde, tatlıların konulduğu kapların ağırlığının, ürünün gramajına yansıtılıp yansıtılmadığını inceliyoruz. Biz buna dara düşülmesi diyoruz" dedi. Güner, "Öncelikle kaplar hassas terazilere konularak gramajı ölçülüyor. Ardından, dara düşülmesi için bulunan tuşlara basılarak terazi sıfırlanıyor. Daha sonra tatlılar kaplara konularak gramaj denetimleri gerçekleştiriliyor. Bu konuda hem işletmelerimizi uyarıyoruz hem de uygunsuzluk tespit edilirse idari işlem uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Tatlı işletmecisi İbrahim Cenkci ise yapılan denetimlere destek verdiğini ifade etti. Öte yandan fahiş fiyat uygulamasının önüne geçmek için il genelinde yapılan denetimlerde ise Ocak, Şubat ve Mart ayında 390 işletmede 62 bin 49 ürün denetime tabi tutuldu. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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