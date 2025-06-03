Kırşehir'de Kurban Bayramı Öncesi Alışveriş Hareketliliği

Kırşehir'de Kurban Bayramı Öncesi Alışveriş Hareketliliği
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Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesi dükkan ve mağazalarda yoğunluk artarken, terziler, berberler ve bıçak bileyicilerinin işleri hareketlenmeye başladı. Vatandaşlar, bayram hazırlıkları kapsamında alışverişlerini hızlandırdı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesi dükkan ve mağazalarda hareketlilik başladı. Kentte terziler, berber salonları ve bıçak bileyicilerindeki yoğunluk dikkat çekiyor.

Bayram hazırlıklarına erken başlayan Kırşehirliler, özellikle son 3 güne girilirken alışverişlerini yapmaya başladı. Vatandaşların bayram öncesi kişisel bakımlarını yaptırmak istemesi nedeniyle berberlerde yoğunluk yaşanırken, bıçak bileyicilerinde ve terzilerde de yoğunluk oluştu.

Terzi Levent Çalışır, bayramlık kıyafetlerin son düzenlemeleri için yoğun mesai harcadığını belirtti. Arife gününe dek mesaisinin devam edeceğini aktaran Çalışır, "Bayram öncesi yoğunluğumuz var. İnsanlar alışveriş yaparken bizler de rızkımızın peşindeyiz" dedi.

Berber salonu işleten Can Koca ise, "Bayram dolayısıyla işlerimizde artış meydana geldi. Arife günü de geç saatlere kadar açık olacağız. Yoğunluğun da arife günü olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Bayramda özellikle giyim, şekerleme, kuruyemiş gibi bayramların olmazsa olmaz ürünleri alışverişte ilk sıralarda yer alıyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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