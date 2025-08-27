Kırklareli Valiliği'nde Çeşitli Alanlarda Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

Kırklareli Valiliği'nde Çeşitli Alanlarda Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, güvenlik, sağlık, eğitim, spor, tarım politikaları ve ekonomik yatırımlar gibi çeşitli konular ele alındı. Ayrıca, 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Programı üzerine istişarelerde bulunuldu.

Kırklareli Valiliği'nde düzenlenen toplantıda, güvenlik, sağlık, eğitim, spor, tarım politikaları ve ekonomik yatırımlar başta olmak üzere birçok alandaki çalışmalar değerlendirildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında vali yardımcıları ve kurum müdürlerinin katılımlarıyla, il genelinde yürütülen çalışmalar ile planlama aşamasındaki projelerin ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; güvenlik, sağlık, eğitim, spor, tarım politikaları ve ekonomik yatırımlar başta olmak üzere birçok alandaki çalışmalar ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında aziz ordumuzun destansı mücadelesiyle kazanılan Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü münasebetiyle, il genelinde gerçekleştirilecek 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Programı üzerine istişarelerde bulunuldu.

Vali Turan, Kırklareli'nin huzuru, refahı ve aydınlık yarınları için gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getirdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hükümet 81 ilde düğmeye bastı, yeni sığınaklar inşa edilecek

Hükümet düğmeye bastı, 81 ilde sığınaklar inşa edilecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar

Nelsson'dan Galatasaraylıları kızdıracak itiraflar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.