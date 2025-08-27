Kırklareli Valiliği'nde Çeşitli Alanlarda Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

Kırklareli Valiliği'nde düzenlenen toplantıda, güvenlik, sağlık, eğitim, spor, tarım politikaları ve ekonomik yatırımlar başta olmak üzere birçok alandaki çalışmalar değerlendirildi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında vali yardımcıları ve kurum müdürlerinin katılımlarıyla, il genelinde yürütülen çalışmalar ile planlama aşamasındaki projelerin ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; güvenlik, sağlık, eğitim, spor, tarım politikaları ve ekonomik yatırımlar başta olmak üzere birçok alandaki çalışmalar ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında aziz ordumuzun destansı mücadelesiyle kazanılan Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü münasebetiyle, il genelinde gerçekleştirilecek 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Programı üzerine istişarelerde bulunuldu.

Vali Turan, Kırklareli'nin huzuru, refahı ve aydınlık yarınları için gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getirdi. - KIRKLARELİ