Kırklareli'nde Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kırklareli'nde Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Yapıldı
Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda sporun güven ve centilmenlik içinde yaşatılması vurgulandı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı gerçekleşti.

Kırklareli'nde İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali Uğur Turan başkanlığında yapıldı. Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda konuşan Turan, Kırklareli'nde sporun güven, centilmenlik ve kardeşlik ruhu içerisinde yaşatılması için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Öte yandan, toplantıya ilgili kurum müdürleri ile bazı kulüp başkanları katıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
