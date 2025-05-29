Kırklareli'nde Kaçak Ağ Denetimi: 440 Parça Ağ ve 380 Canlı Kalkan Balığı Toplandı

Kırklareli'nde Kaçak Ağ Denetimi: 440 Parça Ağ ve 380 Canlı Kalkan Balığı Toplandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde gerçekleştirilen denetimlerde 440 parça kaçak ağ toplanarak 380 canlı kalkan balığı denize bırakıldı. Denetimlerin amacı kalkan balığı stoklarını korumak.

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nde denize bırakılan 440 parça 44 bin metre ağ toplandı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada ve Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde Tarım ve Orman Bakanlığa ait "Koruma Kontrol-3" teknesiyle denetim yaptı. Denetimde Kırklareli, İstanbul ve Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinden gelen ekipler görev aldı. Denetimlerde 440 parça halinde 44 bin metre kaçak ağ ele geçirildi. Ağlara takılan 380 canlı kalkan balığı ise tekrar denize bırakıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, "Koruma ve Kontrol 3" teknesi ile Kırklareli, İstanbul ve Aydın illerinden katılan tekin personelleri iş birliğinde gerçekleştirilen denetimde 440 parça, yaklaşık olarak 44 bin metre fanyalı kalkan ağı toplandı ve 380 adet canlı ve havyarlı kalkan balıkları denize bırakıldı. Kalkan balığı stoklarının korunması ve popülasyonun devamı için denetimlerin devam edeceği bildirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı

Bakan Şimşek duyurdu! Deprem bölgesiyle ilgili önemli karar
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
Suriye'den Türkiye'ye davet! MSB, 19 Mayıs'ta personel görevlendirdi

Suriye'den Türkiye'ye davet! MSB asker görevlendirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özelleştirme İdaresi 5 ildeki bazı taşınmazları özelleştirecek

Hazine'den büyük varlık satışı! Yetişen alıyor
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Harika Avcı hakkında şok iddialar! Ev sahibi sessizliği bozdu

Harika Avcı'nın zor günleri! Ev sahibinin anlattıkları hayli vahim
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar

Ligi ikinci bitirip, şampiyonluk kutladılar
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
ABD Mahkemesi, Trump'ın tarife kararlarını iptal etti

Trump'ın elini kolunu bağlayan karar! Dünya rahat nefes aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.