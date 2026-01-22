Kırklareli'nde gençlik ve spor yatırımları masaya yatırıldı

Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında düzenlenen toplantıda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu ve İl Müdürlüğüne bağlı kurum yetkilileri bir araya geldi.

Toplantıda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu tarafından 2025 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar ile 2026 yılına yönelik planlama ve hedefler hakkında brifing sunuldu. İlde yürütülen spor ve gençlik faaliyetleri, gençlerin fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimine katkı sağlayan proje ve çalışmalar ayrıntılı şekilde ele alındı. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Gençlik Merkezleri bünyesinde faaliyet gösteren Deneyap Atölyeleri ile sportif ve gençlik projelerinin mevcut durumu değerlendirilirken, önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gençlere sunulan barınma, burs ve kredi hizmetleri ile yurtların fiziki durumu, kapasite kullanımı ve öğrencilerin sosyal yaşamına katkı sağlayan faaliyetler masaya yatırıldı.

Gençlerin eğitim hayatlarını daha güvenli ve nitelikli şartlarda sürdürebilmeleri amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, 2026 yılında yapımı planlanan yurt binası ve spor tesislerine ilişkin planlamalar da ele alındı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, spor ve gençlik çalışmalarının birbirini tamamlayan bir anlayışla sürdürülmesinin önemine dikkat çekerek, yürütülen çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. - KIRKLARELİ