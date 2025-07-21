Kırıkkale Valisi Esnafı Ziyaret Etti

Kırıkkale Valisi Esnafı Ziyaret Etti
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Eski Sanayi Sitesi'nde bulunan esnafı ziyaret ederek sohbet etti ve talepleri dinledi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Eski Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, kentteki esnaf ziyaretleri kapsamında Eski Sanayi Sitesi'ni gezdi. Dükkanları tek tek dolaşarak esnafla selamlaşan ve sohbet eden Vali Makas, bol kazanç dileyerek talepleri dinledi. Ziyaret sırasında bölgede bulunan vatandaşlarla da sohbet eden Makas, iletilen istek ve önerileri not aldı. Vali Makas, "Sanayici esnafımızla hemhal olmak, işlerinde bereket dilemek ve taleplerini dinlemek için oda başkanlarımızla birlikte sanayi sitemizi ziyaret ettik. Varlıkları, kazançları daim olsun" ifadelerini kullandı.

Vali Makas'a ziyareti sırasında Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Osman Cebeci ile Oto Sanatkarlar ve Demirciler Sitesi Esnaf Odası Başkanı Murat Pehlivanlı da eşlik etti. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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