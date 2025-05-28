Kırgızistan'da İlk Toprak Analiz Laboratuvarı Açıldı

Kırgızistan'da İlk Toprak Analiz Laboratuvarı Açıldı
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TİKA'nın desteğiyle Kırgızistan'da 'Talas'ta Tarım Öncüleri' projesi kapsamında, Talas Devlet Üniversitesi bünyesinde ilk toprak analiz laboratuvarı açıldı. Laboratuvar, bölgedeki tarımsal verimliliği artırmayı hedefliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle hayata geçirilen ' Talas'ta Tarım Öncüleri' projesi kapsamında Kırgızistan'da ilk toprak analiz laboratuvarı açıldı.

Kırgızistan'da TİKA tarafından desteklenen ' Talas'ta Tarım Öncüleri' projesi çerçevesinde Talas Devlet Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan toprak analiz laboratuvarı düzenlenen törenle hizmete girdi. Laboratuvar, Talas bölgesinde bu alanda kurulan ilk ve tek analiz merkezi olma özelliği taşıyor. Açılış törenine Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, TİKA Bişkek Koordinatörü Mehmet Bodur, Jogorku Keneş Milletvekilleri Dastan Cumabekov ve Marat Murataliev ile Talas Devlet Üniversitesi Rektörü Cırgalbek Şarşembiev katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Ökem, 'dilde, fikirde, işte birlik' anlayışıyla Türkiye ve Kırgızistan arasındaki kardeşlik bağlarının TİKA'nın projeleriyle somutlaştığını belirtti. Büyükelçi Ökem, bu tür iş birliklerinin iki ülke arasındaki ortak tarih ve kültürü gelecek kuşaklara aktarmada önemli rol oynadığını vurguladı.

TİKA Bişkek Koordinatörü Bodur ise konuşmasında, laboratuvarın tarımda verimliliği artıracak önemli bir altyapı yatırımı olduğunu ifade ederek, TİKA'nın Kırgızistan genelinde tarımsal kalkınmaya yönelik projelere destek vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

TİKA tarafından temin edilen ileri teknoloji analiz cihazları, örnek hazırlama üniteleri ve güvenlik ekipmanlarıyla donatılan laboratuvar, bölge çiftçilerine hızlı, güvenilir ve bilimsel toprak analiz hizmeti sunacak. Aynı zamanda üniversite öğrencileri için de uygulamalı eğitim imkanı sağlayarak, tarım alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkıda bulunacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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