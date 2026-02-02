Haberler

Kırgızistan'da 180 tonluk nefrit benzeri taş bulundu

Kırgızistan'ın Isık Göl bölgesinde, köy sakinleri tarafından bulunan 180 tonluk nefrit benzeri taşın açılış töreni düzenlendi. Uzmanlar, taşın nefritoid mineral olduğunu açıkladı ve turistlerin ilgisini çekeceği öngörülüyor.

Kırgızistan'ın Isık Göl bölgesinde 180 tonluk nefrit benzeri taş keşfedildi.

Kırgızistan'ın Isık Göl bölgesinin Ceti Ögüz ilçesine bağlı Çon Kızıl Suu köyü yakınlarında 180 ton ağırlığında nefrit benzeri taş bulundu. Köy sakinleri tarafından tespit edilip gün yüzüne çıkarılan taş için açılış töreni düzenlendi. Taş üzerinde incelemeler yapan uzmanlar, taşın içeriği ve dış görünüşü bakımından nefrite benzediğini ancak kalite açısından ondan daha düşük olan nefritoid minerali olduğunu açıkladı.

Nefriti andıran taşın turistlerin ilgisini çeken bir destinasyon hale geleceği bekleniyor. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
