Kırgızistan 34. Bağımsızlık Günü Coşkuyla Kutlandı

Kırgızistan'da 31 Ağustos Bağımsızlık Günü, 2025 Türk Dünyası Turizm Başkenti Celal-Abad başta olmak üzere ülke genelinde coşkuyla kutlandı.

Kırgızistan'ın bağımsızlığın 34. yıldönümü dolayısıyla ülke genelinde etkinlikler düzenlendi. Bağımsızlık Günü, 2025 Türk Dünyası Turizm Başkenti Celal-Abad başta olmak üzere ülke genelinde coşkuyla kutlandı. Bağımsızlık Günü için ana kutlama Celal-Abad şehrinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla yapıldı. Kırgız devletinin kuruluş yolunu anlatan belgeselin gösterimiyle başlayan etkinlik, yaklaşık 600 sanatçının "Gelecekteki Kırgızistan" adlı tiyatro gösterisiyle devam etti.

Cumhurbaşkanı Caparov, yaptığı konuşmada halkın Bağımsızlık Günü'nü kutlayarak, "Egemenlik bayramını daha önce bereketli Çüy merkezinde, Oş şehrinde kutladıysak, bu yıl her geçen yıl güzelleşen Celal-Abad şehrinde kutlamaktayız. Her bir bölgede kutlama kararı devletimizin yedi bölgesine eşit derecede önem verildiğinin, başkent-bölge diye ayrım yapmadan bir bütün, bağımsız bir ülke olduğumuzun göstergesidir. İnşallah gelecek yıl (bağımsızlığın) 35. yıldönümünü Talas bölgesinde kutlayacağız" dedi.

Celal-Abad'ın 2025 Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan edildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Caparov, "Bu da elbette tesadüf değildir. Celal-Abad tabiatın eşsiz sırlarını içinde sindirmiş mübarek bir yerdir. Bu bölgenin her bir ırmağı, her taşı Kırgız halkının manevi ve doğal zenginliklerinin şahididir" dedi.

Caparov, "Geçen yıl Kara-Kırgız Özerk Bölgesi'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla yüzlerce üretim tesisi faaliyete geçti. 34. Bağımsızlık Bayramı münasebetiyle dün 100 sosyal ve 60'tan fazla üretim tesisini hizmete açtık. Bunlar elbette ülke ekonomisine ivme kazandırarak, halkın hayatının iyileşmesine katkı sağlayacaktır. Bu yılın 7 ayında ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası yüzde 11,5 artarak 865 milyar 2 milyon som oldu" ifadelerini kullandı.

Devletin yaptığı çalışmaların halk tarafından desteklendiğine işaret eden Caparov, "Stratejik Girişimler Enstitüsü'nün verilerine göre içinde bulunduğumuz yılın ilk 6 ayının sonuçlarına göre halkımızın devlet kurumlarına olan güven endeksi 42,8 puan olarak gerçekleşti. Öte yandan uluslararası camiada Kırgızistan itibarını güçlendirerek, komşu ve ortak ülkeler ile yeni düzeyde işbirliği meyvelerini vermektedir" dedi.

Yeni Kırgızistan'ı inşa etme yolunda ilerlediklerini söyleyen Caparov, çok yönlü dış politikanın hayata geçirildiğini kaydetti.

Celal-Abad'daki kutlamalar, yerel ve yabancı sanatçıların yer aldığı konserle sona erdi.

Bişkek'te şenlikler ve konser düzenlendi

Başkent Bişkek sakinleri, Bağımsızlık Günü kutlamaları için Ala Too Meydanı'na akın etti. Burada düzenlenen kutlama etkinliğine Başbakan Adılbek Kasımaliyev de katıldı. Kasımaliyev, yaptığı konuşmada halkı Cumhurbaşkanı Caparov adına tebrik ederek, "Kuşağımızın kutsal görevi, atalarımızın yolunu sürdürerek geleceğe uzanan sonsuz yolda zaferler kazanmak, altın-kızıl bayrağımızı gururla dalgalandırmak ve zamanı yakalayarak çağa yakışır gelişmiş bir Kırgızistan inşa etmektir" ifadelerini kullandı.

Etkinlik yerel sanatçıların katıldığı konser programı ile sona erdi. - BİŞKEK