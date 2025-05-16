Kilis'te Terzilik Mesleği Zor Durumda: Gençler İlgi Göstermiyor

Kilis'te Terzilik Mesleği Zor Durumda: Gençler İlgi Göstermiyor
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Kilis'te 41 yıldır terzilik yapan Hasan Hüseyin Yıldırım, eğitim sistemindeki değişimlerin zanaat mesleklerine olan ilgiyi azalttığını belirtiyor. Gençlerin hazır giyimi tercih etmesi nedeniyle çırak bulmanın zorlaştığını ifade ediyor.

Kilis'te 41 yıldır terzilik yapan Hasan Hüseyin Yıldırım, teknoloji ve eğitim sistemindeki değişimlerin zanaat mesleklerine olan ilgiyi azalttığını belirtti.

Kilis'te 41 yıldır terzilik yapan Hasan Hüseyin Yıldırım, mesleğin zorluklarını ve çırak bulamamanın sektöre etkilerini anlattı. Baba tavsiyesiyle başladığı mesleğini severek sürdüren Yıldırım, teknoloji ve eğitim sistemindeki değişimlerin zanaat mesleklerine olan ilgiyi azalttığını belirtti. Terziliğe 1984 yılında çırak olarak başladığını ifade eden Yıldırım, "Önce esnafın yanında çıraklık yaptım. Askerlik dönüşü kendi iş yerimi açarak ustalığa başladım. Babamın tavsiyesiyle bu mesleğe girdim. Temiz ve güzel bir meslek olduğunu söyledi, o günden beri de bırakmadım" şeklinde konuştu.

"Eskiden 4-5 kalfamız vardı, şimdi çırak bile bulamıyoruz"

Geçmişte iş yerinde 4-5 kalfa çalıştırdığını söyleyen Yıldırım, "Şu an bir tane çırağım var, Suriyeli. Eğitim sistemindeki değişikliklerle birlikte çırak bulmak zorlaştı. 8 yıllık eğitim, ardından 12 yıllık eğitim süreciyle gençler esnafa yönelmedi. Bir dönem Suriyeli gençler çıraklık yaptı, fakat onlar da ülkelerine dönüyor. Şimdi yine çırak bulamıyoruz" diye konuştu.

"Gençler hazır giyimi tercih ediyor"

Günümüzde gençlerin terziliğe ilgi göstermediğini belirten Yıldırım, "Yeni nesil hazır giyimi tercih ediyor. Spor giyiniyorlar, dar ve sivri kesimler hazır geliyor. Bizim diktiğimiz genelde orta yaş grubuna hitap ediyor. Yaşlılar da takım elbise giymiyor. Bu durum işlerimizi doğrudan etkiliyor" dedi.

"Askerde Kenan Evren'in elbiselerini ütüledim"

Askerlik hatıralarını da paylaşan Yıldırım, Bingöl'de vatani görevini yaparken dönemin Konsey Başkanı Kenan Evren'in kıyafetlerini ütüleyip temizlediğini söyledi. Yıldırım, "Gri, lacivert ve siyah elbiselerini bir hafta boyunca ben hazırladım. O günleri hiç unutmam" ifadelerini kullandı.

"Okuyamıyorsan da meslek öğrenebilirsin"

Gençlere çıraklık ve meslek liselerinin sunduğu imkanları hatırlatan Yıldırım, "Okuyamıyorsan da meslek öğrenebilirsin. Çıraklık eğitim merkezi sayesinde hem lise diploması alıp hem de ustalık belgesiyle iş yeri açabilirsin. Gençlere tavsiyem bu fırsatları değerlendirmeleri" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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