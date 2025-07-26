Kilis'te Sıcak Demircilik Mesleği Tehlikede

Kilis'te Sıcak Demircilik Mesleği Tehlikede
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Kilis'te 28 yıldır sıcak demircilik yapan Mehmet Kemal Etçi, mesleğin gelişen teknoloji ve aşırı sıcaklar nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Gençlerin bu mesleğe sahip çıkmadığı takdirde, sıcak demircilik tamamen bitebilir.

Kilis'te 28 yıldır sıcak demircilik yapan Mehmet Kemal Etçi, 40 dereceyi aşan sıcağa ve gelişen teknolojiye rağmen mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Kilis'te 28 yıldır sıcak demircilik yapan Mehmet Kemal Etçi, mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Etçi, sıcak demirciliğin hem fiziksel olarak son derece zorlayıcı olduğunu hem de bu işin tek başına yapılamayacak kadar ekip gerektirdiğini belirtti.

"İkindi vaktinden sonra çalışabiliyoruz, gündüz sıcağında çalışmak imkansız"

Etçi, sıcak demircilikte dövme işleminin ortalama 900-1200 derece arasında gerçekleştiğini ve özellikle yaz aylarında 40 dereceyi aşan hava sıcaklığının işi daha da zorlaştırdığını vurguladı. Etçi "Sabah serinliğinde ya da ikindi vaktinden sonra çalışabiliyoruz. Gündüz sıcağında çalışmak imkansız. Acil işler dışında mecbur kalmadıkça başlamıyoruz" dedi.

"Tek başına bu işler olmuyor"

Sıcak demirciliğin yalnız yapılmasının neredeyse imkansız olduğunu belirten Etçi, "Demiri kızarttın diyelim, döveceksin, keseceksin, birinin de karşıdan çekiçle vurması lazım. Tek başına bu işler olmuyor. Şu anda Kilis'te bu mesleği yapan sadece iki kişiyiz. Bizden sonra da kimse kalmaz" ifadelerini kullandı.

"Gençler sahip çıkmazsa bu meslek tamamen bitecek"

Teknolojinin el emeği meslekleri gölgede bıraktığını söyleyen Etçi, "Benim 1 saatte yaptığım işi makine 10 dakikada yapıyor. Ama makinelerin yapamadığı işleri biz hala el emeğiyle yapmaya çalışıyoruz. Gençler sahip çıkmazsa bu meslek tamamen bitecek" şeklinde konuştu.

"Aç bırakmaz ama tam da doyurmaz"

Etçi, hem geçimlik hem de kültürel açıdan önemli olan bu mesleğin korunması gerektiğini belirterek, "Aç bırakmaz ama tam da doyurmaz. Yine de alın teriyle kazanılan helal bir iştir. Gençler çocuklarının geleceği için bu gibi meslekleri unutmamalı" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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