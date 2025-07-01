Kilis'te Fırın Çalışanları Sıcak Hava ile Mücadele Ediyor

Kilis'te hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaşırken, fırın çalışanları odunla yanan 300 derece sıcaklıktaki taş fırınlarda zor şartlarda mesai yapıyor.

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası Kilis'te de yaşamı zorlaştırıyor. Yüksek hava sıcaklıklarının hissedildiği kentte, ekmek üretimi yapan fırın ustaları hem dışarının sıcağıyla hem de fırın ısısıyla mücadele ediyor.

"Kurban olduğum Allah bize serinlik veriyor, şükrediyoruz"

Mesleğini 40 yıldır sürdüren ve 25 yıldır Kilis'te çalışan fırın ustası Mustafa Özoğuz, "Fırınımız genelde 300-350 derece oluyor. Biz alıştık artık, fazla etkilemiyor. Ekmek kapımız burası, mecbur idare ediyoruz. Kurban olduğum Allah bize serinlik veriyor, şükrediyoruz" dedi.

Özoğuz, 1999 depreminden sonra İstanbul'dan ayrılarak Kilis'e yerleştiğini ve 2000 yılından bu yana burada çalıştığını söyledi.

"Dışarısı 35-40 derece, fırının içi ise 400 dereceyi buluyor"

Fırın çalışanı Fatih Dağcıoğlu ise sabah saat 05.00'te işe başladıklarını belirterek, "Dışarısı 35-40 derece, fırının içi ise 400 dereceyi buluyor. Yine de işimizi seviyoruz, şükür karnımız doyuyor" diye konuştu. - KİLİS