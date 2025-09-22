Haberler

Kilis'te 38. Ahilik Haftası Töreni Düzenlendi

Kilis'te 38. Ahilik Haftası Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te 38. Ahilik Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Törende protokol üyeleri de yer aldı.

Kilis'te 38. Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet Meydanı'nda tören gerçekleştirildi.

Kilis'te 38. Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törene Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan Vekili Sadullah Büyükköşker, Kilis Ticaret İl Müdürü Mehmet Aydın ve protokol üyeleri katıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Son ankette çarpıcı sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 1 puandan fazla

Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken son ankette çarpıcı sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde korkutan deprem

Balıkesir beşik gibi! 4.9'un ardından bir korkutan deprem daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.