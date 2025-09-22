Kilis'te 38. Ahilik Haftası Töreni Düzenlendi

Kilis'te 38. Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet Meydanı'nda tören gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törene Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Memiler, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan Vekili Sadullah Büyükköşker, Kilis Ticaret İl Müdürü Mehmet Aydın ve protokol üyeleri katıldı. - KİLİS