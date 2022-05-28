KESOB Başkanı Odakır oldu - Haberler

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KESOB Başkanı Odakır oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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KESOB Başkanı Odakır oldu

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (KESOB) yapılan Genel Kurul'da Şeyhi Odakır başkanlığa seçildi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (KESOB) yapılan Genel Kurul'da Şeyhi Odakır başkanlığa seçildi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde yapılan genel kurulda oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi. Yapılan sayım sonucunda Başkan adayı Şeyhi Odakır delegelerden aldığı 186 oy ile birlik başkanlığına seçildi. Bir diğer aday Hayrullah Şahin ise 124 oyda kaldı.

Şeyhi Odakır'ın yönetim kurulu listesinde; Ali Ateş, Altan Aydemir, Mükremin suludere, Selim Atasoy, Seyit Akpınar ve Faruk Ünsal bulunuyor. Denetim Kurulu'nda ise; Mehmet Faruk Vural, Selçuk Demirkıran ve Serkan Dilekmen yer alıyor. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yerel Haberler

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