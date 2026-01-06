Kesk Zonguldak Şubeler Platformu'ndan "Enflasyon Yalan, Yoksulluk Gerçek" Eylemi

(ZONGULDAK) – Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Zonguldak Şubeler Platformu, artan hayat pahalılığı ve enflasyon politikalarına tepki amacıyla Defterdarlık binası önünde basın açıklaması yaptı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Zonguldak Şubeler Platformu öncülüğünde emek ve meslek örgütleri ekonomik koşulların emekçiler ve emekliler üzerindeki etkilerine dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı.

"Enflasyon yalan, yoksulluk gerçek" sloganıyla Gazipaşa Caddesi'nde bulunan Defterdarlık önünde gerçekleştirilen açıklamada, emekçilerin, emeklilerin ve dar gelirli yurttaşların ekonomik koşullar karşısında giderek daha fazla zorlandığı vurgulandı.

Platform adına yapılan açıklamada, resmi enflasyon rakamlarının toplumun yaşadığı gerçek ekonomik tabloyu yansıtmadığı savunularak, enflasyonun en net biçimde mutfak harcamalarında ve günlük yaşam giderlerinde hissedildiği ifade edildi. Temel tüketim ürünlerine gelen zamların alım gücünü ciddi biçimde düşürdüğü kaydedildi.

Ücretlerin her geçen gün eridiğine dikkat çekilen açıklamada, maaş artışlarının hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığı, bu durumun geniş halk kesimlerini yoksulluğa sürüklediği belirtildi. Emekçilerin ve emeklilerin geçim mücadelesinin her geçen gün zorlaştığı vurgulanarak, mevcut ekonomik düzene karşı sessiz kalınmayacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, sosyal devlet ilkesinin gereği olarak insanca yaşam koşullarının sağlanması, adil ücret politikalarının hayata geçirilmesi ve güvenceli çalışma hakkının güvence altına alınması çağrısında bulunuldu. Talepler karşılanana kadar mücadelenin sürdürüleceği belirtildi.

Basın açıklamasından sonra konuşan CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural da emekçilerin dile getirdiği taleplerin son derece haklı olduğunu belirterek, "Bizler emeğin, alın terinin ve adaletin yanında durmaya devam edeceğiz. Bu haklı mücadelede emekçilerin sesi olmayı sürdüreceğiz" dedi.