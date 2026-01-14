Kesk Üyeleri İş Bıraktı... Kesk Ordu Şubeler Platformu'ndan Yüzde 20 Ek Zam Talebi

(ORDU) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) aldığı karar doğrultusunda konfederasyon üyeleri Ordu'da iş bırakma eylemi yaptı. KESK Ordu Şubeler Platformu tarafından yapılan açıklamada, kamu emekçilerinin insanca yaşam koşullarından uzaklaştığı belirtilerek, maaşlara bu aydan itibaren yüzde 20 ek zam yapılması istendi.

KESK'in, kamu emekçilerinin ekonomik ve özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle bugün yurt genelinde düzenlediği "Geçinemiyoruz. Grevdeyiz" eyleminin Ordu ayağında konfederasyon üyeleri iş bırakarak, Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı'nda toplandı.

KESK Ordu Şubeler Platformu adına konuşan Eğitim Sen Ordu Şube Başkanı Nurşen Kaymaz, kamu emekçilerinin insanca yaşam koşullarından uzaklaştığını belirterek, maaşlara bu aydan itibaren yüzde 20 ek zam yapılmasını istedi.

Kaymaz, kamu emekçilerinin üretimden gelen güçlerini kullandığını belirterek, "Geçinemiyoruz. İnsanca bir yaşam için bugün hizmet üretmiyoruz, emeğimizin karşılığını istiyoruz" dedi.

TÜİK verilerinin gerçek enflasyonu yansıtmadığını, maaş artışlarının ise temel harcamalar karşısında hızla eridiğini ifade eden Kaymaz, kamu emekçilerinin 2026 yılına ortalama yüzde 12,5 maaş artışıyla girdiğini; buna karşın ulaşım, sağlık, kira ve vergilerdeki artışların maaş zamlarının katbekat üzerinde olduğunu belirtti.

Yoksullaşmanın yalnızca iktidarın politikalarıyla sınırlı olmadığına dikkati çeken Kaymaz, bunda toplu sözleşme süreçlerinde etkisiz kalan yandaş sendikal yapıların da sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Bütçe kaynaklarının emekçiler yerine sermayeye, faiz ödemelerine, teşviklere ve savunma harcamalarına aktarıldığını dile getiren Kaymaz, bu aydan itibaren maaşlara ek yüzde 20 zammın yanı sıra, tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge verilmesini, kamuda işe alımlarda mülakat ile grevli toplu sözleşme hakkının önündeki engellerin kaldırılmasını, en düşük kamu emekçisi maaşının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını ve kira, kreş ile yol desteği sağlanmasını talep ettiklerini bildirdi.