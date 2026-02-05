Kesk Samsun Dönem Sözcüsü Bulut: "Enflasyon, İktidarın Ekonomi Politikalarının İflasını Gösterdi"

Mehmet Rebii Özdemir

KESK Samsun Dönem Sözcüsü Mustafa Niyazi Bulut, ocak ayı enflasyon verilerinin iktidarın ekonomi politikalarının iflas ettiğini gösterdiğini söyledi.

Bulut, yaptığı açıklamada, ocak ayında enflasyonun yüzde 4,84 gibi yüksek bir oranla gerçekleştiğini, yıllık enflasyonun ise yüzde 30,65'te kaldığını ifade etti.

"Bu tablo iktidarın aylardır anlattığı dezenflasyon masalının çöktüğünü bir kez daha göstermiştir. Baz etkisine bel bağlayanların hesabı tutmamış, gerçek rakamlar ortaya çıkmıştır" diyen Bulut, aralık ayında enflasyonun düşük gösterildiğini; bunun emekçinin, işçinin ve emeklinin alın terine açıkça ipotek koymak anlamına geldiğini belirtti."

Toplu sözleşme döneminde yaptıkları uyarıları hatırlatan Bulut, "2025 yılı haziran ayında, '6 ay sonra, Ocak 2026'da yoksulluk sınırı en az 100 bin lira olacak' demiştik. Ne yazık ki bir kez daha haklı çıktık" dedi.

Bulut, Ocak 2026 itibariyle yoksulluk sınırının 102 bin, açlık sınırının ise 35 bin liraya dayandığını anımsatarak, "Bu veriler artık çalışan yoksulluğunu değil, çalışan açlığını konuştuğumuz bir noktaya geldiğimizi gösteriyor. IMF'ye göre bile Türkiye 2026 yıl sonunda yüzde 21 enflasyon hedefine ulaşsa dahi dünyada en yüksek enflasyona sahip 8'inci ülke olacak. Yani bir sene daha 'ekonomik soykırım' programına maruz bırakıldıktan sonra bile gelebileceğimiz seviye budur. 'Bu faturayı ödemiyoruz' demenin zamanı geldi, geçiyor" diye konuştu.

KESK'in maaşlara bu aydan itibaren ek yüzde 25 artış yapılmasını, ilave seyyanen ödeneğin taban maaşlara yansıtılmasını, tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge verilmesini ve ilave seyyanen ödeneğin emekli aylıklarına eklenmesini istediğini aktaran Bulutü, kamuya persone alımlarında mülakatın kaldırılmasını, mevzuatın grevli toplu pazarlık hakkını engelleyen hükümlerden arındırılmasını istediklerini bildirdi.

En düşük kamu emekçisi maaşının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmasını, kira, kreş ve yol desteği verilmesini talep ettiklerini aktaran Bulut, tüm kamu emekçilerini insanca yaşamaya yetecek bir ücret ve güvenceli iş mücadelesinde omuz omuza vermeye çağırdı.