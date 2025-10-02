Kentsel Dönüşümde Kat Artırımı Önerisi

Eskişehir'de 6 ayda yaklaşık 20 binanın kentsel dönüşüme girdiği İstiklal Mahallesi'nin Muhtarı Hüseyin Alparslan, yapım sürecindeki maliyetlerin düşürülmesi için kat artırımına gidilebileceğini söyledi.

Eski ve riskli binaların yenilenmesi amacıyla yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Odunpazarı İlçesi'ne bağlı İstiklal Mahallesi'nde son 6 ay içerisinde yaklaşık 20 bina kentsel dönüşüme girerken, Muhtar Hüseyin Alparslan konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Kentsel dönüşümün önemine dikkat çeken Muhtar Alparslan, bazı vatandaşların maliyetler sebebiyle oturdukları binanın yıkılmasını istemediklerini ifade etti. Bu durumla ilgili çözüm önerisinde bulunan Alparslan, bazı yerlerde kat artırımına gidilerek yapım sürecindeki maliyetlerin düşürülebileceğini belirtti.

"Eski binalar yıkıldı, yapılan yeni binalar hoş duruyor"

İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, "Mahallemizde 6 ay içerisinde 20'ye yakın bina kentsel dönüşüme uğradı. Şu anda yıkılan veya yıkılması beklenen yerlerimiz var. Atatürk Caddesi'nde çok kötü binalar vardı. Kentsel dönüşüm ile bu binalar yenilendi, ekonomiye katkısı oldu. Yeni binalar hoş duruyor" dedi.

"Bina sağlamlığının test ettirilmesini öneriyoruz"

Bazı vatandaşların maliyetler sebebiyle kentsel dönüşümden çekindiklerine vurgu yapan Muhtar Alparslan, "Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ya da yapı denetim firmalarına müracaat edilerek bina sağlamlığının test ettirilmesini öneriyoruz. Kentsel dönüşüm olduğu zaman vatandaşın cebinden bir para çıkması gerekiyor. Esasında biz bunu yanlış anlıyoruz. Evet, para çıkabilir ama burada devletin katkısı büyük. KDV'den ve bazı vergiler muaf oluyor. Vatandaşın önce bunun hesabını yaptırması lazım. Bunun için de müracaat etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Kentsel dönüşüm sonrası belki 8 kat yerine 10 kat kararı alınabilir"

Maliyetlerin düşürülmesi için kat artırımı yapılması önerisinde bulunan Muhtar Alparslan, şöyle devam etti:

"Benim mahallemde Atatürk Caddesi ve Porsuk Bulvarı'nda 8 kata kadar müsaade veriliyor. Bunların incelenmesi lazım. Kentsel dönüşüm sonrası belki 8 kat yerine 10 kat kararı alınabilir. Eğer ki böyle bir karar alınırsa yapım sürecindeki maliyet düşmüş olur. Bu da vatandaşın cebinden daha az para çıkması demek. Belki de bazı emekli vatandaşlarımız bu parayı bulamadığı için korkuyor." - ESKİŞEHİR